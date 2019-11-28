Дискету з автографом Стіва Джобса виставили на аукціон

Дискету продадуть за 7 з лишком тисяч доларів

Рідкісну дискету Macintosh, підписану співзасновником Apple Стівом Джобсом, виставили на аукціон RR. Лот оцінюється у $ 7500.

Відповідно до опису на сайті аукціону, дискета Macintosh System Tools Version 6.0 з підписом Стіва Джобса виставлена у відмінному стані, але сам автограф злегка змазаний.

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RR Auction зазначає, що дискета – дуже рідкісний екземпляр, оскільки це частина комп'ютерної історії, і до того ж Стів не любив давати автографи.

Аукціон обіцяє надати лист про справжність автографа покупцеві.

Дискета збереглась у відмінному стані

Нагадаємо, що раніше рідкісний плакат з персонажами мультфільму "Історія іграшок" (Toy Story), підписаний співзасновником Pixar і засновником Apple Стівом Джобсом, виставили на торги в онлайн-аукціоні Nate D. Sanders 29 серпня. Стартова ціна лота – $ 25 000. На плакаті розміром 61 х 91 см зображені головні герої мультфільму Вуді і Базз. Лот також включає лист, який гарантує справжність автографа Стіва Джобса.

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