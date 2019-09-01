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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Як правильно реагувати на критику: метод Стіва Джобса

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Стів Джобс і Білл Гейтс - фото 1
Стів Джобс і Білл Гейтс / medium

З деякими людьми розумний діалог підтримувати неможливо. Щоб не опускатися до відповідних образ, скористайтеся цими порадами.

Намагайтеся передбачити критику

Якщо ви будете виступати з презентацією або промовою, уявіть, які пункти можуть викликати у слухачів критику. Можливо, вам вже робили раніше схожі зауваження, на які ви не змогли відповісти. Заздалегідь обміркуйте, що сказати.

Не відповідайте одразу

Не зліться і не відповідайте поспішно. Налийте склянку води, зберіться з думками, підберіть потрібні слова.

Почніть з доброзичливої загальної фрази

Джобс свою відповідь на критику під час одного виступу почав з такої фрази: "Коли намагаєшся щось змінити, одна з найважчих перешкод полягає в тому, що такі люди, як той, хто поставив це запитання, в чомусь мають рацію".

Дайте відповідь на питання, яку ви самі хотіли б почути

Одного разу Джобсу поставили конкретне запитання про мову програмування і про його приватне життя, на що він не став відповідати. Він зосередився на більш загальному: "Чи були допущені якісь помилки під час змін в компанії і від кого в технічних компаніях все-таки більше залежить кінцевий результат: від розробників або клієнтів?"

Наостанок: визнайте помилки, але підтримайте свою команду

Ви маєте стати своїм найбільшим вболівальником. Особливо на початку шляху, коли ви можете розраховувати тільки на самого себе і свою команду. Визнайте помилки, розкажіть, які уроки ви з них витягли, але після обов'язково згадайте про те, що ви і ваша команда багато працюєте і тому ви заслуговуєте на підтримку.

І ще: Працювати потрібно не 12 годин на добу, а головою: правила життя Стіва Джобса

Джерело: medium
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