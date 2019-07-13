Джобс не дозволив: яким мав бути перший iPhone

Перший iPhone, який вийшов у 2007 році, оснастили 3,5-дюймовим дисплеєм, прикритим склом. Але спочатку та під час презентації у січні того ж року екран гаджета був прикритий прозорим пластиком. І лише перед стартом продажів матеріал замінили. Історія такої модифікації буде вельми цікавою для вас.

Через 11 днів після старту продажів оригінального iPhone компанія Apple внесла до свого прес-релізу невелике уточнення щодо використовуваних матеріалів. Під виноскою було зазначено, що інженери прийняли рішення про відмову від пластику і тепер всі смартфони поставляються з захисним склом. Головний операційний директор Apple Джефф Вільямс розповів, чому і за яких обставин прийняли це рішення.

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Наступного дня після презентації Джобс поскаржився мені, що дисплей iPhone покрився подряпинами після носіння в кишені. "Нам потрібно скло", – заявив Стів. Я намагався всіляко переконати його, що досить міцне скло не з'явиться в найближчі три-чотири роки, на що Джобс відповів: "Ти мене не зрозумів. У червні, коли iPhone надійде у продаж, він повинен бути зі склом. Я не знаю, як ми це зробимо, але в червні він повинен бути зі склом ", – розповів Джефф Вільямс.

Через два дні Вільямсу подзвонив генеральний директор Corning Уенделл Вікс і заявив, що Джобс назвав скло його компанії огидними. Після декількох тижнів досліджень і розробок і "місяців виробничого жаху" було створено стійке до подряпин Gorilla Glass.

Екран iPhone мав бути захищений пластиком, а не склом

У червні 2007 покупці отримали найперший iPhone зі скляним екраном. І відтоді Apple використовує продукцію Corning. У 2017 році "яблучна" корпорація інвестувала у Corning 200 мільйонів доларів. Як повідомляється, частина грошей була виділена на розробку гнучкого скла для майбутніх пристроїв Apple зі складними дисплеями.

Ось так одна компанія вплинула на майбутнє іншої, а також зробила смартфон, який перевернув з ніг на голову будь-яке уявлення про гаджети!

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