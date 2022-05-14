Директор гурту KALUSH розповів, що їм заборонили робити на виступі Євробачення

14 травня гурт KALUSH Orchestra виступить у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022. Директор колективу пояснив, що організатори категорично заборонили робити нашим хлопцям.

Про це він розповів під час телемарафону. Пояснення Миколи Кучерявого дозволяє нам зрозуміти, чому номер колективу KALUSH Orchestra може бути недостатньо яскравим. Читайте далі на Радіо MAXIMUM!

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Директор колективу пояснив, що наш гурт стикнувся з політичною цензурою. Нагадаємо, що Євробачення підкреслює, що воно є аполітичним конкурсом. Але голосування показують якраз зовсім інше.

Що заборонили учасникам KALUSH Orchestra

Передовсім наші учасники не змогли представити патріотичну постановку.

"Євробачення" – конкурс, на якому є досить багато заборон. Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вираз про війну в Україні та чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номера, – підкреслив Кучерявий.

Він додав, що організатори аргументували це так: це пісенний конкурс, а не Рада ООН або G7. Водночас колектив під час кожного інтерв'ю пояснює, якою є його місія. Ба більше, з кожним, з ким зустрічаються KALUSH Orchestra, вони обговорюють ситуацію в Україні.

Також він нагадав, що під час півфіналу представниця Ісландії вийшла на сцену з намальованим на руці крихітним прапором України. Микола ж зазначив, що артистка планувала вийти з великим стягом, але організатори цього робити не дозволили.

Микола Кучерявий не може сказати, що саме зробило KALUSH Orchestra таким популярним. Чи то війна Росії проти України, чи самобутня музика.

Директор колективу додав, що європейцям подобається український фольк. А його доповнення сучасними мотивами зробило пісню ще цікавішою. Ба більше, до початку війни проти України букмекери пророкували колективу місце у п'ятірці.

Гурт KALUSH Orchestra виступить під номером 12. Тож не проґавте можливості підтримати наших хлопців. Онлайн-трансляцію пропонуємо глянути разом з Радіо MAXIMUM!

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