Воротар Манчестер Юнайтед потрапив до Книги рекордів Гіннеса: відео

Новий футбольний рекорд! Серхіо Ромеро, кіпер Манчестер Юнайтед, показав, як він вміє точно пробивати по воротах з дальньої дистанції.

Воротар збірної Аргентини Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро встановив новий світовий рекорд.

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32-річний латиноамериканський голкіпер потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, забивши більше всіх м'ячів з середини поля протягом хвилини.

Ромеро 20 разів вразив порожні ворота! Друге місце у своєрідному конкурсі зайняв захисник манкуніанців Філ Джонс, який влучив у ворота 19 разів. Третій результат показав півзахисник Андер Еррера, який записав у свій актив 14 голів.

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