Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Воротар Манчестер Юнайтед потрапив до Книги рекордів Гіннеса: відео

  • 53
Ромеро 20 ра зів вразив порожні ворота! - фото 1
Ромеро 20 ра зів вразив порожні ворота! / Overview

Новий футбольний рекорд! Серхіо Ромеро, кіпер Манчестер Юнайтед, показав, як він вміє точно пробивати по воротах з дальньої дистанції.

Воротар збірної Аргентини Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро встановив новий світовий рекорд.

І ще: Динамо – Челсі: ціни квитків на матч Ліги Європи зашкалюють

32-річний латиноамериканський голкіпер потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, забивши більше всіх м'ячів з середини поля протягом хвилини.

Ромеро 20 разів вразив порожні ворота! Друге місце у своєрідному конкурсі зайняв захисник манкуніанців Філ Джонс, який влучив у ворота 19 разів. Третій результат показав півзахисник Андер Еррера, який записав у свій актив 14 голів.

Читайте також: Барса жорстко затролила Модрича після розгрому Реала

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
  • 01 березня, 19:50
  • 1211
Свіжі рок-пісні тижня: плейлист драйвової музики
  • 02 березня, 12:24
  • 282
Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
  • 28 лютого, 19:21
  • 2129
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт