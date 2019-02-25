Воротар відмовився йти на заміну: епічне відео

Такого на футбольному полі ви ще не бачили / Times Now

У фіналі Кубка Англійської Ліги Челсі – Манчестер Сіті у воротаря лондонців Кепи Аррісабалаги стався курйозний конфлікт з головним тренером команди Мауріціо Саррі.

Наприкінці додаткового часу, перед серією пенальті наставник "аристократів" прийняв рішення замінити Кепу на більш досвідченого Віллі Кабальєро, тому що Аррісабалага перед цим потягнув м'яз.

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Але молодий баскський воротар відмовився йти з поля, даючи зрозуміти тренерам, що у нього все в порядку і він готовий продовжити матч. Саррі пішов у підтрибунне приміщення, а після повернення на поле ще раз спробував розібратися із ситуацією. Домовитися з Кепою не вдалося, той залишився на полі.

- Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 лютого 2019 р.

На жаль здійснити подвиг кіперу так і не вдалося: в серії пенальті Челсі програв "городянам" з рахунком 3:4. Свою думку щодо епізоду висловив колишній тренер Челсі Жозе Моуріньо: "Мені не подобається те, що Кепа поставив свого тренера і його асистента в хитке становище. На щастя, я з такою ситуацією в своїй кар'єрі не стикався..."

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