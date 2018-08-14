Динамо – Славія: відео голів вирішального матчу Ліги чемпіонів

Матч Динамо – Славія у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів 2018/19 пройшов у Києві на НСК "Олімпійський". До вашої уваги відео голів у вирішальному поєдинку ЛЧ.

У першій зустрічі Динамо і Славія зіграли в нічию 1:1, тому саме в матчі-відповіді 14 серпня 2018 вирішувалося, яка ж команда потрапить в останній кваліфікаційний етап Ліги чемпіонів.

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Перший тайм поєдинку почався жваво і вже на 11-й хвилині Беньямін Вербіч вивів "Динамо" вперед після подачі Віктора Циганкова.

Дивіться відео голу Вербіча – рахунок (1:0):

Кияни виглядали куди гострішими та винахідливішими у атаках. Водночас "Славія" постійно нагадувала, що має достатньо ресурсів для тиску на ворота Бойка. На 37-й хвилині Тецл відправив м'яч у ворота "Динамо", але арбітр після паузи скасував гол, зафіксувавши спірний офсайд.

У другому таймі кияни раз у раз завдавали ударів по воротах "Славії". Було багато боротьби на полі, а також дрібних фолів. При цьому першим номером намагалися грати футболісти "Славії". Однак на 74-й хвилині кияни поставили крапку: Циганков в центрі поля розіграв пас із Шепелєвим, протягнув м'яч до штрафної і віддав на Бесєдіна, який пробив над воротарем.

Дивіться відео голу Бєсєдіна – рахунок (2:0):

Таким чином "Динамо" пройшло у плей-офф Ліги чемпіонів, де 21 і 28 серпня зустрінеться з голландським Аяксом.

Відео цілого матчу 14 серпня 2018

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