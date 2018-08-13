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Лео Мессі встановив унікальний рекорд

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Найтитулованішим футболістом у світі є бразилець Дані Алвес - фото 1
Найтитулованішим футболістом у світі є бразилець Дані Алвес / Sportbox

Ліонель Мессі виграв 33-й трофей у складі каталонського клубу і став найтитулованішим гравцем клубу в історії.

"Барселона" здобула перемогу над "Севільєю" в матчі за Суперкубок Іспанії. Зустріч пройшла в Танжері (Марокко) на стадіоні "Стад де Танжер" і завершилася з рахунком 2:1 на користь каталонського клубу.

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Раніше подібне досягнення Мессі ділив з колишнім півзахисником каталонців Андресом Іньєстою, у обох було по 32 титули. А найтитулованішим футболістом у світі є бразилець Дані Алвес, який виграв 38 трофеїв. Нагадаємо, що 31-річний Мессі призначений капітаном команди на сезон 2018/19.

А от мадридський "Реал" відмовився зробити українця Андрія Луніна своїм другим основним голкіпером. Вся справа у тому, що "Реал" домовився з "Челсі" про трансфер Тібо Куртуа.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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