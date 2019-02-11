Diesel висміяли блогерів у новій рекламній кампанії

Італійський бренд Diesel новою рекламною кампанією доводить, що життя інфлюенсерів (агентів впливу у соцмережах) не таке вже й прекрасне. Дивіться, як компанія влучно потролила їх.

Новий ролик під назвою Be a follower висміює відомих блогерів і показує, що справжнім життям живуть насправді підписники.

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Вони не фотографують свою їжу, подорожують без нічого і можуть йти на вечірки коли завгодно.

Натомість їхні підписники можуть дозволити собі все що завгодно, не переймаючись через думку оточуючих. До слова, вони в рекламі носять денім від Diesel.

Раніше Diesel зняв рекламу з відомими зірками, аби привернути увагу до теми булінгу. Італійський бренд Diesel презентував ролик з хіп-хоперами Нікі Мінаж і Гуччі Мейном, акторами Томмі Дорфманом, Беллою Торн і Майлсом Хейзер, щоб привернути увагу дорослих і підлітків до проблеми булінгу в школах.

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