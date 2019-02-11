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Як Барбі: Beyonce похизувалась звабливою фігурою

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Beyonce показала апетитну фігуру - фото 1
Beyonce показала апетитну фігуру / CR Fashion Book

Відома американська співачка Beyonce несподівано показала стрункі форми у короткій ляльковій сукні. Фанати вже встигли порівняти зірку з сучасною Барбі, і з цим важко не погодитись!

37-річна американська виконавиця, акторка та модель Beyonce не надто активний користувач соцмережі Instagram, однак кожен її допис у профілі викликає шквал коментарів та компліментів. До того ж, дружина Джей-Зі надає перевагу не професійним кадрам, а звичайним фото на смартфон, тому не дивно, що за її профілем стежать понад 123 млн користувачів.

І ще: Зірка реаліті-шоу показала форми в екстремальній сукні

Нещодавно Beyonce потішила прихильників серією знімків в дуже короткій сукні та зі своїм чоловіком. Прихильникам настільки сподобався образ зірки, що в коментарях її назвали сучасною Барбі. Важко не посперечатись, адже апетитні форми співачки, нестандартне вбрання та довге волосся й справді перетворили її у ляльку. Зацініть!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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