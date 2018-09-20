Щоб привернути увагу до булінгу: Diesel зняв рекламу з відомими зірками

Нікі Мінаж знялася в рекламі проти булінгу в школах

Італійський бренд Diesel презентував ролик з хіп-хоперами Нікі Мінаж і Гуччі Мейном, акторами Томмі Дорфманом, Беллою Торн і Майлсом Хейзер, щоб привернути увагу дорослих і підлітків до проблеми булінгу в школах.

Герої ролика вибрали найбільш злі повідомлення, які вони отримували в соціальних мережах, і додали їх на речі з нової колекції. Наприклад, на футболці Нікі Мінаж напис The Bad Guy, а у Гуччі Мейна – Fuck You, Impostor.

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Колекція, яку бренд назвав hate couture, буде доступною в обмеженому тиражі. Всі прибутки від її продажу підуть на підтримку антибулінгових програм.

Diesel зняв рекламу з відомими зірками / Dazed

Diesel зняв рекламу з відомими зірками / Dazed

Diesel зняв рекламу з відомими зірками / Dazed

Diesel зняв рекламу з відомими зірками / Dazed

Diesel зняв рекламу з відомими зірками / Dazed

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