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Щоб привернути увагу до булінгу: Diesel зняв рекламу з відомими зірками

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Нікі Мінаж знялася в рекламі проти булінгу в школах - фото 1
Нікі Мінаж знялася в рекламі проти булінгу в школах

Італійський бренд Diesel презентував ролик з хіп-хоперами Нікі Мінаж і Гуччі Мейном, акторами Томмі Дорфманом, Беллою Торн і Майлсом Хейзер, щоб привернути увагу дорослих і підлітків до проблеми булінгу в школах.

Герої ролика вибрали найбільш злі повідомлення, які вони отримували в соціальних мережах, і додали їх на речі з нової колекції. Наприклад, на футболці Нікі Мінаж напис The Bad Guy, а у Гуччі Мейна – Fuck You, Impostor.

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Колекція, яку бренд назвав hate couture, буде доступною в обмеженому тиражі. Всі прибутки від її продажу підуть на підтримку антибулінгових програм.

Diesel зняв рекламу з відомими зірками - фото 277343
Diesel зняв рекламу з відомими зірками / Dazed
Diesel зняв рекламу з відомими зірками - фото 277344
Diesel зняв рекламу з відомими зірками / Dazed
Diesel зняв рекламу з відомими зірками - фото 277345
Diesel зняв рекламу з відомими зірками / Dazed
Diesel зняв рекламу з відомими зірками - фото 277346
Diesel зняв рекламу з відомими зірками / Dazed
Diesel зняв рекламу з відомими зірками - фото 277347
Diesel зняв рекламу з відомими зірками / Dazed

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Джерело: Dazed
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