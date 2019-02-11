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Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу відвертими фото (18+)

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Келлі Гейл показала спокусливі форми у бікіні - фото 1
Келлі Гейл показала спокусливі форми у бікіні / Yamamay Swimear

Популярна модель Келлі Гейл викликала справжній шквал коментарів через останні фото з мінімальною кількістю одягу. Юна красуня готова до пляжного сезону!

23-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не лише з модних подіумів та реклами відомих брендів, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон підписників. Саме там дівчина ділиться кадрами зі зйомок та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно красуня показала серію фото у купальниках, які не залишили фанатів байдужими. Келлі постала у чудовій фізичній формі, адже веде здоровий спосіб життя, а також займається йогою та боксом. Тут спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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