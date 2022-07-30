Дідусь, який тренується зі своїми собаками, підкорив мережу – відео

У будь-якому віці варто пам'ятати про маленькі радощі, і головний герой цього відео точно вміє отримувати задоволення від життя. До того ж, компанію йому складають два чарівні пухнастики.

На платформі Reddit користувач з ніком 22Fingers поділився чарівним записом з дідусем, який стрімко піднявся у тренди. За короткий час допис зібрав понад 67 тисяч балів та кілька сотень коментарів. Все тому, що поведінка старенького змушує усміхатись, пише Радіо MAXIMUM.

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На відео можна побачити, як літній чоловік насолоджується буднями зі своїми собаками на спортмайданчику. Спершу він кумедно гойдає улюбленців на тренажері, а тоді і сам береться за тренування. Як зізнались коментатори, це одне з наймиліших відео, які вони бачили за останній час. Також важко не зауважити, що головний герой справді турбується про здоров'я та старається підтримувати себе у формі. А з такою компанією це ще й приносить задоволення.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.

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