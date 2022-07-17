Коли кіт "зламався": епічні фото, від яких важко втримати сміх

Котів можна назвати неофіційними королями інтернету, адже вони з легкістю можуть змусити мільйони людей ставити лайки під кадрами з пухнастиками. Але інколи і ці фотогенічні тваринки роблять дивні речі, які викликають здивування та сміх. Зацініть!

Коти вже давненько посіли місце найпопулярніших в мережі: чарівний вигляд, королівське ставлення та неординарна поведінка часто привертають більше уваги, ніж будь-що інше в цьому світі. Але інколи і ці пустотливі домашні улюбленці можуть здивувати, тож власникам залишається лише упіймати цей момент на камеру, пише Радіо MAXIMUM.

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Саме таким епічним фото котиків і присвячений профіль в інстаграмі під назвою "Cat_virus.exe". Як зазначають творці, це "музей котячого мистецтва", і складно не погодитись. Адже за незручними моментами з життя цих пухнастиків стежать понад 438 тисяч підписників. Тому ловіть найкумедніші котячі знімки, які точно підбадьорять:

Джерело всіх фото: instagram.com/cat_virus.exe

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