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Коли кіт "зламався": епічні фото, від яких важко втримати сміх

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Епічні фото котів - фото 1
Епічні фото котів

Котів можна назвати неофіційними королями інтернету, адже вони з легкістю можуть змусити мільйони людей ставити лайки під кадрами з пухнастиками. Але інколи і ці фотогенічні тваринки роблять дивні речі, які викликають здивування та сміх. Зацініть!

Коти вже давненько посіли місце найпопулярніших в мережі: чарівний вигляд, королівське ставлення та неординарна поведінка часто привертають більше уваги, ніж будь-що інше в цьому світі. Але інколи і ці пустотливі домашні улюбленці можуть здивувати, тож власникам залишається лише упіймати цей момент на камеру, пише Радіо MAXIMUM.

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Саме таким епічним фото котиків і присвячений профіль в інстаграмі під назвою "Cat_virus.exe". Як зазначають творці, це "музей котячого мистецтва", і складно не погодитись. Адже за незручними моментами з життя цих пухнастиків стежать понад 438 тисяч підписників. Тому ловіть найкумедніші котячі знімки, які точно підбадьорять:

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509629

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509630

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509631

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509632

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509633

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509634

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509635

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509636

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509637

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509638

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509639

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509640

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509641

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509642

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509643

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509644

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509645

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509646

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509647

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509648

Коли кіт 'зламався': епічні фото, від яких важко втримати сміх - фото 509649

Джерело всіх фото: instagram.com/cat_virus.exe

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