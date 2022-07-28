Коли їжа дуже смачна: кумедне відео з нареченою підкорило мережу

Весілля є особливим днем, коли пари прагнуть зробити все ідеальним. І ця щаслива наречена зуміла облаштувати свято так, щоб насолоджуватись ним сповна.

На платформі Reddit користувач з ніком vedayis поділився кумедним весільним відео, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час ролик зібрав понад 52 тисячі балів та кілька сотень коментарів, пише Радіо MAXIMUM.

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А все тому, що на записі можна побачити дуже щасливу наречену. Дівчина із радістю насолоджується смаколиками та навіть підтанцьовує аж до тієї миті, поки не розуміє, що її знімають. Здається, що отримувати задоволення від їжі, як головна героїня відео, це ще те особливе вміння.

Якщо приказка "Щаслива дружина – щасливе життя" є правдою, то у цього хлопця точно буде вдалий шлюб, – зазначив автор, і з цим складно не погодитись.

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