"Діалогу не вийшло": Сергій Притула покидає партію Голос

Відомий ведучий Сергій Притула оголосив про те, що залишає партію "Голос", однак не збирається йти з політики. Чому шоумен прийняв таке рішення – читайте далі.

Український активіст та шоумен Сергій Притула на своїй сторінці у Фесйбуці розповів, що прощається з партією "Голос", до якої приєднався у 2018 році перед парламентськими виборами. Він підкреслив, що тоді це було свідомим рішенням, оскільки йому імпонувала і команда, і ідеї та цінності партії.

І ще: У шоумена Сергія Притули народилася дочка: сімейне фото

"Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос". Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", – зазначив Притула, натякнувши на те, що причиною стала заміна Святослава Вакарчука на Кіру Рудик на пості очільника партії.

facebook.com/serhiyprytula

За його словами, він до останнього вірив про те, що партія відновить свою роботу та проводитиме цивілізований діалог, адже за неї проголосували більше як 850 тисяч українців. Однак цього не трапилось, тому зараз Притула прагне зменшити рівень критики до "Голосу", оскільки команди людей, які останні два роки працювали віддано, не повинні відповідати за вчинки керівництва.

Шоумен додав, що має також пропозиції і для тих, хто прагне робити щось хороше для українців та України.

"Депутатам місцевих рад бажаю сумлінно допрацювати свою каденцію у своїх містах та ОТГ. Люди Вас обрали не стільки через вашу партійну приналежність, а тому, що Ви маєте відповідну репутацію та авторитет у своїх громадах! Тож, відпрацюйте цей кредит довіри і заручіться підтримкою людей на наступні вибори", – наголосив він.

facebook.com/serhiyprytula

Притула подякував всім, хто голосував за "Голос" на виборах, відзначивши, що перевіркою владою пройшли не всі, але таке траплялось в історії кожної партії. Він теж прокоментував те, що його однопартійці не надто активно брали участь у голосуванні за важливі законопроєкти або діяли всупереч інтересам громадян.

"Відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на "зашкварні" голосування своїх депутатів на будь-якому рівні, означає не лише толерування, але й погодження такої поведінки. Ба більше, партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із "Голосу". А це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими "функціонерами" мені не по дорозі. І, надалі, супутників по тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше", – підсумував він.

Читайте також: У мережі помітили, що Зеленський одягнув не вишиванку, а російську косоворотку: фотофакт