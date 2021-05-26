У шоумена Сергія Притули народилася дочка: сімейне фото

Український телеведучий, комік, актор та продюсер Сергій Притула втретє став батьком. У шоумена народилася дочка.

Як повідомив Сергій Притула у Facebook, новонароджену крихітку назвали Стефанією. Крім цього, телеведучий поділився двома сімейними знімками. На першому фото Притула позує з двома старшими дітьми і вагітною дружиною Катериною, а на другому – тримає на руках маленьку Стефанію.

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Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали Тебе! А ми з Матусею, дякуємо Богу за Тебе! Ласкаво просимо у сім‘ю і в океан любові! – зворушливо написав шоумен.

Старший син Сергія Дмитро народився у 2008 році в шлюбі з Юлією Андрійчук. Після розлучення подружжя зберегли хороші стосунки. У 2015 році Притула одружився вдруге на Катерині Сопельник, з якою познайомився на Новому каналі, де дівчина працювала продюсером. У липні 2017 у пари народилася дочка Соломія.

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