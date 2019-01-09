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Райан Рейнольдс став обличчям нового аромату Armani

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Райан Рейнольдс представляє новий аромат Armani - фото 1
Райан Рейнольдс представляє новий аромат Armani / gettyimages

Голлівудський актор Райан Рейнольдс буде представляти чоловічі аромати Armani Code, зйомки промо-матеріалів до яких нещодавно завершилися.

Першим продуктом, який буде рекламувати Дедпул, стане Armani Code Absolu.

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Для зйомки ролика режисера теж запросили непростого – володарку Emmy Рід Морано, автора відомого "Оповідання служниці".

Джорджіо Армані так аргументував вибір Рейнольдса:

З його статусом сучасного успішного чоловіка, Райан Рейнольдс ідеально втілює сучасну чуттєвість людини Кодексу Армані: харизматичний, автентичний, стильний, зі здоровою часткою іронії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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