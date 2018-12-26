На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дочка Бекхемів залишила для Санти чарівне послання: відеофакт
-
- 27
Відомий дизайнер Вікторія Бекхем опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео, на якому її дочка Харпер залишила Санта-Клаусу послання у переддень свята.
Семирічна дівчинка підготувала морквину, печиво, пиріг з м'ясним фаршем і стакан молока для Санта-Клауса і його північного оленя, а також залишила записку.
І ще: Єва Лонгорія показала незвичайне новорічне фото
"Дорогий Санта, я сподіваюся, що тобі сподобається твоя їжа, а твоїм північним оленям – їхня їжа. P.S. не напиватися занадто сильно. З любов'ю, твій найкращий друг і приятель, Харпер", – написала дочка Бекхемів.
Варто відзначити, що зараз зворушлива публікація зібрала понад 1,7 мільйона переглядів.
Читайте також: Як KAZKA створювали легендарну пісню Плакала
-
11:37Чи може боліти голова через дощ і магнітні бурі: пояснення медиків
-
11:18Зірка "Дуже дивних справ" з'явилась у новій рекламі Calvin Klein
-
10:55Alyosha переспівала колядку Пречистая Діва: слухайте і насолоджуйтеся
-
10:33Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото
-
10:15Святкові укладки українських дів
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
09:51У ДСНС оголосили попередження для українців
-
09:27Дівчинка та кіт, які насолоджуються сонцем, підкорили Reddit
-
08:54Джіджі Хадід показала дитяче фото з сестрою Беллою
-
08:31Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер
-
07:57Дочка Бекхемів залишила для Санти чарівне послання: відеофакт
-
07:33Лікарі розповіли, чому не варто викидати шкірки від апельсинів
-
07:15Прогноз погода 26 грудня в Україні
- 25 грудня
-
22:51Кросовер Porsche Macan тримав позолочений інтер'єр
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
22:27Регіна Тодоренко і Влад Топалов зняли дитину в новому кліпі
-
21:49Маша Єфросиніна показала забавне різдвяне відео з сином
-
21:21В Італії почав вивергатися найбільший діючий вулкан у Європі
-
20:50Австралійські пожежні створюють дух Різдва: гарячі фото
-
20:22Хайді Клум оголосила про заручини зі своїм 29-річним обранцем
-
19:59Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів
-
19:34Продуктивність Xiaomi Mi Play на Helio P35 випробували у бенчмарку
-
19:15Яку погоду очікувати в Україні 26 грудня
-
18:52Майлі Сайрус вийшла заміж: з'явилися перші кадри
-
18:32Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів
-
09:51У ДСНС оголосили попередження для українців
-
07:15Прогноз погода 26 грудня в Україні
- 25 грудня
-
19:59Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів
-
17:15Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
-
13:53Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок
-
10:50Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок
- 24 грудня
-
22:12Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі
-
19:54Як уникнути похмілля після вдалого застілля
-
16:21Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі
-
12:13Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
-
09:54Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 23 грудня
-
20:26Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт
-
18:00Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки
-
17:00Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
15:16ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу
-
12:45Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги
-
09:21Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео
- 22 грудня
-
23:24Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018
-
21:53Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018
-
18:30Берінчик – Крістобаль: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
17:05Картинки з Новим роком 2019: найкращі новорічні листівки і відкритки
-
14:33McDonald’s запустив сервіс доставки їжі: як замовити та скільки коштує
-
12:19Експерти вибрали найкращі весільні фото року