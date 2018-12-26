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Дочка Бекхемів залишила для Санти чарівне послання: відеофакт

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Вікторія Бекхем з дочкою - фото 1
Вікторія Бекхем з дочкою / Instagram

Відомий дизайнер Вікторія Бекхем опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео, на якому її дочка Харпер залишила Санта-Клаусу послання у переддень свята.

Семирічна дівчинка підготувала морквину, печиво, пиріг з м'ясним фаршем і стакан молока для Санта-Клауса і його північного оленя, а також залишила записку.

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"Дорогий Санта, я сподіваюся, що тобі сподобається твоя їжа, а твоїм північним оленям – їхня їжа. P.S. не напиватися занадто сильно. З любов'ю, твій найкращий друг і приятель, Харпер", – написала дочка Бекхемів.

Варто відзначити, що зараз зворушлива публікація зібрала понад 1,7 мільйона переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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