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Вийшов український трейлер фільму Втеча з Преторії з Редкліффом

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Втеча з Преторії - фото 1
Втеча з Преторії

Вийшов дубльований трейлер стрічки Втеча з Преторії з Деніелом Редкліффом у головній ролі. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі Kinomania Film Distribution.

В основі фільму лежить реальна історія, що трапилася наприкінці 1970-х років. Чоловіка Тіма Дженкіна, роль якого зіграє Редкліфф, заарештували за участь в політичних кампаніях. Разом з ним затримали його товариша, якого зіграє Даніель Веббер.

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За сюжетом стрічки герої потрапляють у в'язницю, але залишатися там не мають наміру. Вони починають готувати ризикований план втечі. Також у фільмі знялися Ієн Харт, Нейтан Пейдж, Стівен Хантер і Марк Леонард Вінтер. Режисером картини став Френсіс Аннан.

Прем'єра фільму Втеча з Преторії в Україні відбудеться 26 березня 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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