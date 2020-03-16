Будьте, як Арні: Шварценеггер показав, як правильно мити руки

Актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер виклав у соцмережу відео, на якому він вчить правильно мити руки свою собаку Черрі. Дивіться та будьте, як Сталевий Арні!

Крім того, актор попросив своїх прихильників берегти себе та мити руки!

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"Я намагався зробити навчальне відео, як мити руки, для Черрі. Але мені здається, хлопці, що ви приділите цьому більше уваги, ніж вона. Бережіть себе. Мийте руки. Слухайте вчених і експертів, а не ідіотів. Разом ми зможемо уповільнити все це і захистити один одного", – написав актор.

I tried to do a hand-washing tutorial for Cherry but I think you guys will pay more attention. Be safe. Wash your hands. Listen to scientists and experts, not foreheads. Together, we can slow this down and protect each other. #COVID19 pic.twitter.com/evDxVu6Etb — Arnold (@Schwarzenegger) March 13, 2020

"Термінатор" сидить в ув'язненні у своєму будинку, але нудьгувати йому не доводиться: крім собаки у Шварценеггера живуть ослиця Лулу і поні Віскі.

Актор Джеймс Белуші, який часто коментує пости колеги по цеху, написав у коментарях до посту: "Terminate them" ("Знищ їх"), очевидно, маючи на увазі бактерії коронавірусу. А в коментарях до іншого посту Шварценеггера актор залишив слова підтримки і додав, що "ми живемо в божевільні часи".

За даними університету Джонса Хопкінса, на 16 березня у світі зареєстровано майже 170 тисяч випадків захворювання Covid-19, 6,5 тисячі осіб померли, 77 тисяч одужали.

Також зауважимо, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко теж підхопила коронавірус. Про це одна з дівчат Бонда написала на своїй сторінці в інстаграмі.

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