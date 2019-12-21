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День зимового сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 22 грудня
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У ніч з 21 на 22 грудня 2019 на українців чекає день зимового сонцестояння. Після цього тривалість світлового дня почне збільшуватися. Підготували для вас прикмети та заборони, яких варто дотримуватися у цей день.
Саме зимове сонцестояння вважається датою початку астрономічної зими. Також із днем зимового сонцестояння пов'язано багато прикмет та звичаїв, яких дотримувалися ще наші предки.
І ще: 22 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Відомо, що через нахил осі обертання Землі 21 та 22 грудня будуть найкоротшими днями у році, а ніч з 21 на 22 грудня – найдовшою.
Прикмети зимового сонцестояння
У нас збереглося багато прикмет щодо найкоротшого дня у році. Ще наші предки вірили, що цей день дуже особливий, тому вони дотримувалися усіх заборон та обережно ставилися до прикмет.
Якщо в день зимового сонцестояння на деревах буде іній, то це точний знак, який вказує, що врожай зернових буде хороший.
Яка погода у день зимового сонцестояння, така погода буде і 31 грудня.
За прикметами відомо, що напрямок вітру не зміниться від дня зимового сонцестояння до дня весняного рівнодення.
Якщо іде дощ, то це до мокрої весни.
Якщо 22 грудня буде сонячна погода, то це означає, що буде мороз на новорічні свята. Якщо ж 22 грудня похмуро, то новорічні свята минуть у теплій, проте поганій погоді.
Що можна робити в день зимового сонцестояння
На зимове сонцестояння варто розпочинати нові справи, адже успіх гарантований. Також це вдалий день, щоб досягти успіхів у кар'єрі, кардинально змінити своє особисте життя, поліпшити фінансовий добробут тощо.
Сьогодні потрібно прибирати в домі. Також позбудьтеся усього непотребу.
Також варто загадувати бажання. У цей день вони здійснюються. Для збільшення шансів, візуалізуйте їх.
Можете ворожити на картах, адже у цей день вони покажуть чисту правду.
22 грудня варто проводити ритуали на поліпшення свого життя.
Що не можна робити 22 грудня
У день зимового сонцестояння варто дотримуватися певних обмежень, щоб не накликати на себе та своїх рідних біду.
Сьогодні ні в якому разі не можна залишати справи незавершеними, тому всі важливі проєкти варто завершити до цього дня.
Також до дня зимового сонцестояння потрібно віддати всі борги. І це стосується не лише грошей, а й позичених речей.
Зимове сонцестояння не можна зустрічати у брудному будинку.
Якщо сьогодні у вас про щось попросять, то ви не можете відмовити. Обов'язково відгукніться на прохання.
Ще у цей день варто продовжувати дотримуватися Різдвяного посту: відмовтеся від веселощів, поганих звичок, м'яса та молочних продуктів.
Здавна наші предки вважали, що День зимового сонцестояння потрібно провести вдома, у колі сім'ї. Саме тому не можна залишатися наодинці.
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