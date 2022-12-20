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21 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 грудня, у світі відзначають День народження кросворда. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 21 грудня, вшановують пам'ять преподобного Патапія Фивського. Він народився в благочестивій християнській родині. Досягнувши повноліття, він пішов жити в єгипетську пустелю. Через роки Патапій прославився аскетичними подвигами. Люди почали приходити до нього за порадою, але преподобний захотів перебувати в мовчанні та відправився в Константинополь, де в міській стіні неподалік від Влахернської церкви зробив собі келію. Однак і тут люди дізналися про нього. До святого почали звертатися хворі. Патапій володів даром зцілення, тому допомагав всім стражденним.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 21 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День народження кросворда
- 1846 – Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції – провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчиллю під ефірним наркозом.
- 1898 – П'єр і Марія Кюрі відкрили радій.
- 1913 – У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.
- 1937 – У Голлівуді відбулась прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка та семеро гномів". Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.
- 1988 – Дослідний зразок найбільшого дієвого літака у світі Ан-225 "Мрія" здійснив перший політ.
- 1988 – Над Локербі, Шотландія, вибухнув "Боїнг-747" американської авіакомпанії "Пан Американ". Загинуло близько 270 осіб – 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.
- 1990 – Біля станції метро "Лівобережна" відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.
- 1991 – Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.
- 1992 – У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.
- 2007 – до Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ГРУДНЯ
- 1596 – Петро Могила, святий, політичний, церковний і освітній діяч України
- 1639 – Жан Расін, французький драматург
- 1773 – Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив "броунівський рух"
- 1801 – Тимко Падура, український поет, композитор та торбаніст
- 1815 – Тома Кутюр, французький художник-академіст
- 1841 – Володимир Іконніков, український історик та педагог, професор
- 1861 – Євген Чикаленко, український громадський діяч, агроном, землевласник, видавець, публіцист, меценат української культури
- 1914 – Іван Генералич, хорватський художник-примітивіст
- 1934 – Павлов Ігор Васильович, український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова
- 1967 – Міхеіл Саакашвілі, 3-й президент Грузії
- 1983 – Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день хуртовина, то літо буде непогожим.
- Снігопад обіцяє дощове літо.
- Якщо з ранку синички цвірінькають, вночі чекай морозу.
- Якщо птиці під дах ховаються, буде заметіль.
- Якщо день морозний і тихий, зима буде сніжною і м'якою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день було заведено відмовляти від нівечення і пристріту дівочу красу. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап'ясті в'язали шовкову нитку.
- У цей день не можна порушувати Різдвяний піст – відмовтеся від веселощів, жирної та м'ясної їжі.
- Не можна проводити цей день у брудному будинку.
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