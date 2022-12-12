Чому не варто викидати шкірку мандаринів: несподіваний лайфхак для дому з цедрою

Сезон мандаринів почався, тому цей фрукт так і заманює з полиць магазинів. Але він не лише смачний та корисний, але й може стати у пригоді для побутових справ.

Цитрусові фрукти можна використовувати повністю, не викидаючи шкірку. І якщо лайфхаки з висушеною цедрою для випічки та чаю відомі багатьом, то про ці варіанти для дому знає не така велика кількість людей. Експерти з Sante+ Magazine радять класти мандаринові шкіри на підвіконня, і ось для чого.

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Взимку затхлий та сирий запах може прокинути у домівки з недостатнім опаленням. І з цим допоможе саме цедра мандаринок (апельсини та інші цитрусові теж підійдуть). Після того, як посмакували фруктом, достатньо покласти шкірку від нього на підвіконня. Так можна позбутись неприємного запаху та наповнити дім святковим та свіжим ароматом.

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Як можна використовувати шкірки від мандаринів у побуті:

Як ароматизатор для одягу: висушіть шкірки та помістіть у невеликі тканинні мішечки у шафу);

Як ароматизатор для дому: покладіть ще свіжі шкірки від мандаринок на підвіконня та біля батарей;

Від неприємного запаху в духовці: у вимкнену і ще теплу після використання духовку покладіть кілька шкірок від мандаринок.

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