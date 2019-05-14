Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

День вишиванки 2019 в Україні: дата, історія і традиції свята

  • 902
День вишиванки святкують у всьому світі - фото 1
День вишиванки святкують у всьому світі

Вишиванка – не просто гарний орнамент на одязі. Це – код нації! Не тільки українці, але й весь світ, відзначають День вишиванки 13-й рік поспіль. Історія цього свята, коли і як відзначати цей день – у статті на Радіо МАКСИМУМ.

Всесвітній день вишиванки святкують щороку в третій четвер травня. Тобто кожного року цей день припадає на іншу дату. Цьогоріч святкування будуть 16 травня.

І ще: Тест для справжніх українців: що ти знаєш про вишиванку?

Це міжнародне свято, а його мета – зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Воно не є ані державним, ані релігійним – святкування відбуваються по всьому світу.

День вишиванки: історія свята

Заснування Всесвітнього дня вишиванки розпочалося з акції у 2006 році. Тоді студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала ідею цього свята. Леся запропонувала обрати 1 день й одягнути всім вишиванки. Спочатку кількість людей у вишиванках була не дуже великою, проте з часом цю ідею перехопила українська діаспора й свято поширилося світом.

Ідея свята – збереження українських цінностей та популяризація їх серед молоді та населення загалом. Єдине правило свята – одягнути вишиванку.

День вишиванки 2019 в Україні: дата, історія і традиції свята - фото 327518

Традиції святкування Дня вишиванки

У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка.

У цей день також, за традицією, організовують концерти, урочисті проходження, вечорниці, ярмарки, цікаві конкурси у мережі тощо.

Для поширення традицій святкування також важливо власним прикладом демонструвати повагу до вишиванки – викладайте фото у вишитій сорочці в соцмережах.

Як зірки відзначають День вишиванки

До теми: Тест для справжніх козаків: Чи взяли б вас на Січ?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 619
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • 12 травня, 15:18
  • 1294
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1469225
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини