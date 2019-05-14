День вишиванки 2019 в Україні: дата, історія і традиції свята

День вишиванки святкують у всьому світі

Вишиванка – не просто гарний орнамент на одязі. Це – код нації! Не тільки українці, але й весь світ, відзначають День вишиванки 13-й рік поспіль. Історія цього свята, коли і як відзначати цей день – у статті на Радіо МАКСИМУМ.

Всесвітній день вишиванки святкують щороку в третій четвер травня. Тобто кожного року цей день припадає на іншу дату. Цьогоріч святкування будуть 16 травня.

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Це міжнародне свято, а його мета – зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Воно не є ані державним, ані релігійним – святкування відбуваються по всьому світу.

День вишиванки: історія свята

Заснування Всесвітнього дня вишиванки розпочалося з акції у 2006 році. Тоді студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала ідею цього свята. Леся запропонувала обрати 1 день й одягнути всім вишиванки. Спочатку кількість людей у вишиванках була не дуже великою, проте з часом цю ідею перехопила українська діаспора й свято поширилося світом.

Ідея свята – збереження українських цінностей та популяризація їх серед молоді та населення загалом. Єдине правило свята – одягнути вишиванку.

Традиції святкування Дня вишиванки

У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка.

У цей день також, за традицією, організовують концерти, урочисті проходження, вечорниці, ярмарки, цікаві конкурси у мережі тощо.

Для поширення традицій святкування також важливо власним прикладом демонструвати повагу до вишиванки – викладайте фото у вишитій сорочці в соцмережах.

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