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День вишиванки 2019: програма свята у Львові та заходи в Києві

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День вишиванки 2019: програма свята у Львові та заходи в Києві - фото 1

Кожного року в третій четвер травня у світі відзначають День Вишиванки. Цього року це свято припадає на 16 травня. Які урочисті події та тематичні заходи відбудуть у Львові та Києві з нагоди свята – читайте у статті на Радіо МАКСИМУМ!

У четвер 16 травня одягніть вишиту сорочку! Саме так варто відзначити Всесвітній День вишиванки.

І ще: День вишиванки 2019 в Україні: дата, історія і традиції свята

Від 2006 року, коли започаткували святкування цього дня, громада міст організовує особливі події, концерти, виставки, ярмарки тощо.

Програма на День вишиванки 2019 у Львові

  • На площі Ринок відкриють фотовиставку.
  • Діятимуть тематичні фотозони.
  • 9:00 – одягання статуй Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани у вишиванки, вивішування банера, виставлення тематичної фотозони.
  • з 11:00 – акція від Української академії лідерства: створення величезної карти України, яка покаже усю різноманітність вишиванок, які об'єднують українців.
  • з 11:30 – на площі Ринок виступають у вишиванках Львівські фанфари.
  • 11:30 – найбільшого лева міста, що був встановлений до сторіччя ЗУНР, одягнуть у вишиванку.
  • 12:00 – одягання левів у вишиванки.
  • 12:15 – відкриття фотовиставки дітей з особливими потребами у вишиванках.
День вишиванки 2019: програма свята у Львові та заходи в Києві - фото 327735

Афіша заходів до Дня вишиванки в Києві

  • 10.00 – Відкриття арт-інсталяції "Вишиванка – одяг вільних".
  • 12.00 – відкриття виставки "Вишиванка – символ нескорених", що включає 25 експонатів, серед яких – старовинні вишиті сорочки, рушники, скатерки, вишиті полотна початку 20-го століття з українською символікою, зокрема тризубами, скриня.
  • 13.30 – Громадська акція за участі громадськості, відомих культурних діячів та депутатів "Вишиванка – одяг вільних". Приходьте у вишиванках та беріть фото українських політв'язнів. Площа Конституції біля Верховної Ради України.
  • 22.00 – Телевізійна прем'єра документального фільму про вишиті сорочки "Спадок нації" та ефір з авторами фільму Лесею Воронюк та Олександром Ткачуком на 5 каналі.
День вишиванки 2019: програма свята у Львові та заходи в Києві - фото 327734

До теми: Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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