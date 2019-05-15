День вишиванки 2019: програма свята у Львові та заходи в Києві

Кожного року в третій четвер травня у світі відзначають День Вишиванки. Цього року це свято припадає на 16 травня. Які урочисті події та тематичні заходи відбудуть у Львові та Києві з нагоди свята – читайте у статті на Радіо МАКСИМУМ!

У четвер 16 травня одягніть вишиту сорочку! Саме так варто відзначити Всесвітній День вишиванки.

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Від 2006 року, коли започаткували святкування цього дня, громада міст організовує особливі події, концерти, виставки, ярмарки тощо.

Програма на День вишиванки 2019 у Львові

На площі Ринок відкриють фотовиставку.

Діятимуть тематичні фотозони.

9:00 – одягання статуй Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани у вишиванки, вивішування банера, виставлення тематичної фотозони.

з 11:00 – акція від Української академії лідерства: створення величезної карти України, яка покаже усю різноманітність вишиванок, які об'єднують українців.

з 11:30 – на площі Ринок виступають у вишиванках Львівські фанфари.

11:30 – найбільшого лева міста, що був встановлений до сторіччя ЗУНР, одягнуть у вишиванку.

12:00 – одягання левів у вишиванки.

12:15 – відкриття фотовиставки дітей з особливими потребами у вишиванках.

Афіша заходів до Дня вишиванки в Києві

10.00 – Відкриття арт-інсталяції "Вишиванка – одяг вільних".

12.00 – відкриття виставки "Вишиванка – символ нескорених", що включає 25 експонатів, серед яких – старовинні вишиті сорочки, рушники, скатерки, вишиті полотна початку 20-го століття з українською символікою, зокрема тризубами, скриня.

13.30 – Громадська акція за участі громадськості, відомих культурних діячів та депутатів "Вишиванка – одяг вільних". Приходьте у вишиванках та беріть фото українських політв'язнів. Площа Конституції біля Верховної Ради України.

22.00 – Телевізійна прем'єра документального фільму про вишиті сорочки "Спадок нації" та ефір з авторами фільму Лесею Воронюк та Олександром Ткачуком на 5 каналі.

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