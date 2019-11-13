День студента 2019: афіша подій та заходів у Львові

події на день студента у Львові

Як і де цікаво та весело провести День студента разом із друзями. Підготували для вас актуальні події на 17 листопада – обирайте, куди піти у Львові!

Колишніх студентів не буває, тож свято 17 листопада для усіх! Підготували для вас добірку найвеселіших та запальних вечірок з нагоди Міжнародного дня студента. Беріть з собою друзів та гарний настрій, щоб святкування вдалося та запам'яталося!

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Вечірка "День студента" у De Luxe

Коли: 17 листопада, з 22:00.

У програмі: багато веселих конкурсів та подарунків, круті ведучі та діджеї, неймовірно крута тусовка. Першим гостям – безкоштовний пунш!

Бронювання столиків за телефоном: 096 276 88 85.

Вечірка "День студента" у Malevich

Коли: 17 листопада, з 21:00.

Ціна: 250 гривень.

Зіркові гості – сексапільна Nastia Zoloto та космічні Golden Light Project. Ще для присутніх влаштують грандіозне паперове шоу. Ведучий вечора – Markov MC.

Бронювання столиків за телефоном: 050 555 51 95.

Вечірка "День студента" у FESTrepublic

В програмі: Machitas, Boy, Useyohead, REMAFO (live).

Коли: 17 листопада, з 22:00.

Ціна: від 50 гривень.

Бронювання столиків за телефоном: 067 310 73 86.

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