День космонавтики: 5 найкращих фільмів про космос та астронавтів

Щороку 12 квітня у світі відзначають День космонавтики. З нагоди Міжнародного дня польоту людини в космос, ми підготували для вас підбірку найкращих фільмів про астронавтів та їх життя, які варто переглянути.

До зірок

Оригінальна назва: Ad Astra

Жанр: наукова фантастика, драма

Рік: 2019

Країна: США

Тривалість: 124 хв

Режисер: Джеймс Грей

Актори: Бред Пітт, Рут Негга, Джеймі Кеннеді, Дональд Сазерленд, Томмі Лі Джонс

Сюжет. Дія фільму розвивається навколо Роя МакБрайда. Він – талановитий інженер. Рой чекає, коли нарешті зможе приступити до розслідування справи про зникнення батька. Рою відомо небагато: його батько відправився на Нептун з іншими членами експедиції, щоб з'ясувати, чи існує на планеті життя. На жаль, ніхто не повернувся, а зв'язок перервався. Перед вильотом Рой отримав важливу пораду: ні за яких умов не вступати в контакт і не довіряти тим, кого він зустріне на Нептуні.

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Перша людина

Оригінальна назва: First Man

Жанр: біографія, драма

Рік: 2018

Країна: США

Тривалість: 141 хв

Режисер: Демієн Шазелл

Актори: Раян Гослінг, Клер Фой, Кайл Чендлер, Корі Столл, Джейсон Кларк, Ши Віґгем, Джон Бернтал, Корі Майкл Сміт

Сюжет. Мова йде про Ніла Армстронга – американського космонавта, який був на поверхні Місяця. Ця біографічна кінострічка в найдрібніших подробицях описує не тільки саму місію, а й попередні їй тренування на Землі. Ніл готувався до польоту вісім років. Ніхто не міг дати гарантію, що він повернеться додому, де його чекають двоє синів та дружина. Ніл зробив свій вибір – вийшов з космічного корабля і разом з напарником Баззом Олдріном ступив на місячну поверхню, вимовивши фразу, яка стала культовою.

Гравітація

Оригінальна назва: Gravity

Жанр: фантастика, трилер, драма

Рік: 2013

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 91 хв

Режисер: Альфонсо Куарон

Актори: Сандра Буллок, Джордж Клуні

Сюжет. Доктор Стоун – талановита вчена в галузі медичного інжинірингу. Вперше у своєму житті вона відправляється в космічну місію з групою фахівців НАСА. Команда вилітає на шатлі на орбіту Землі, де їм треба провести ремонтні роботи на телескопі "Хаббл". Перебуваючи у відкритому космосі, вся команда потрапляє під справжній обстріл частинками космічного сміття. В результаті такої бомбардування велика частина команди загинула, корабель зруйнований і втрачений зв'язок із Землею. Кисень скоро закінчиться, надії на порятунок більше немає.

Марсіанин

Оригінальна назва: The Martian

Жанр: наукова фантастика

Рік: 2015

Країна: США

Тривалість: 141 хв

Режисер: Рідлі Скотт

Актори: Метт Деймон, Джессіка Честейн, Крістен Віг, Джефф Деніелс, Майкл Пенья, Кейт Мара, Шон Бін, Себастіан Стен, Аксель Генні, Чиветел Еджіофор

Сюжет. Події кінострічки розвиваються в недалекому майбутньому. Перед глядачем – екіпаж дослідницької групи, яка висадилася на Марсі. На базу насувається буря, тому керівництво приймає рішення – людям доведеться кинути все обладнання і терміново покинути планету, щоб не загинути. Стихія заважає провести збори організовано, тому один з астронавтів потрапляє в епіцентр бурі й залишається на Марсі. Ніхто не знає, що він вижив, а зв'язку немає. За планом земляни повинні прибути на Марс аж через 4 роки, а у головного героя запаси їжі є тільки на місяць. Марк планує за місяць виростити рослини на планеті, де нічого не росте, а ще відновити зв'язок.

Інтерстеллар

Оригінальна назва: Interstellar

Жанр: наукова фантастика

Рік: 2014

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 169 хв

Режисер: Крістофер Нолан

Актори: Меттью Макконехі, Енн Гетевей, Джессіка Честейн, Кейсі Аффлек, Маккензі Фой, Майкл Кейн, Джон Літгоу, Метт Деймон

Сюжет. Людство шукає нові шляхи для своєї подальшої еволюції та існування, але не на Землі. Купер, головний герой фільму, відправляється в космос, щоб пронизати Галактики та відшукати серед них новий притулок для тих, хто залишився на Землі. Безкраї космічні простори, загадкові чорні діри та подорож у незвідане – все це входило в початковий план Купера. Але він ніяк не міг здогадуватися про те, що за всім цим стоїть щось більш глобальне, але водночас жахливе, що поведе за собою загибель його рідного дому.

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