День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів

День пам'яті захисників України – 29 серпня – дата, пов'язана з днем найбільших втрат нашого війська на Донбасі. Дня, коли наші захисники виходили з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року.

У 2019 році міністр оборони Степан Полторак підписав наказ. Він передбачає, що весь керівний склад підрозділів Міноборони та ЗСУ вшановуватимуть цей день у Залі Пам'яті. Радіо МАКСИМУМ у цьому матеріалі, посилаючись на АрміяІнформ, розповість, як поминати полеглих захисників.

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Український військовий церемоніал поховання

Звернімо увагу, що 2 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила новий військовий церемоніал поховання, який поєднує українські історичні традиції (від козацької доби та часів Визвольних змагань початку ХХ століття) із сучасним міжнародним досвідом (ритуали армій США, Ізраїлю, Польщі, Туреччини та Бельгії).

Сучасний військовий церемоніал поховання базується як на давніх національних традиціях, так і на вимогах сьогодення. Основна мета ритуалу – віддати загиблому захиснику України належну шану та підкреслити його значущість для держави. Церемоніал покликаний нагадати рідним і громаді, що вони прощаються не просто з людиною, а з тим, завдяки кому існує Україна.

Незалежно від кількості присутніх, матеріального стану родини чи місця поховання, ритуал повинен бути виконаний з особливою увагою до деталей, вшановуючи пам'ять Воїна, який віддав життя за Батьківщину. Військово-поховальний церемоніал є привілеєм, який насамперед стосується загиблих захисників України та військовослужбовців, які раніше брали участь у захисті незалежності та територіальної цілісності країни.

Церемоніал складається з кількох етапів: транспортування, прощання (вшанування) та поховання. Організацію його проведення здійснюють командир військової частини, начальник гарнізону, керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або керівник місцевої влади за місцем поховання.

Далі детальніше розповімо про те, як ми можемо поминати полеглих захисників України.

Як поминати полеглих захисників

Неділя після Великодня у православній та греко-католицьких церквах знаменує початок провідного тижня, під час якого поминають померлих.

У ці дні поминання священнослужителі та віряни моляться за упокій душ полеглих захисників України та мирних жертв війни. Водночас цього тижня звучать молитви і за живих воїнів, а також за людей, які змушені були залишити свої домівки через війну.

Проте це не єдиний час, коли варто і потрібно поминати померлих. Могили військових на кладовищах залишаються одними з найбільш відвідуваних – до них приходять, щоб віддати шану і в інші дні.

Наприклад, у Львові на Марсовому полі заупокійні служби проводяться щомісяця, кожної останньої суботи.

Саджання дерев також є своєрідним вшануванням пам'яті: як окремі дерева, так і цілі алеї пам'яті символізують зв'язок із тими, хто відійшов. Наші предки вірили, що душі померлих живуть у деревах.

Як і в давнину, так і нині, смерть на полі бою за свою державу є найвищим виявом мужності та жертовності. Воїни – це ті, хто ставить Батьківщину вище за власне життя.

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