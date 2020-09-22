День осіннього рівнодення 2020: традиції та прикмети 22 вересня

Осіннє рівнодення натякає, що літо остаточно завершилось, адже світловий день стає коротшим, а ночі довшають. Розповідаємо, що не можна робити сьогодні, а також які традиції та прикмети на осіннє рівнодення існують у народі.

День осіннього рівнодення у 2020 році випадає на 22 вересня. Саме від сьогодні стартує астрономічна осінь, адже сонце починає пізніше вставати та раніше сідати, скорочуючи світловий день аж по 22 грудня. Лише тоді день знову продовжиться і зрівняється за тривалістю з ніччю у березні – на весняне рівнодення.

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Традиції осіннього рівнодення:

У народі заведено влаштовувати святкування того, що польові роботи закінчено, а врожай зібрано.

Обов'язковими є пишні застілля зі стравами з сезонних овочів та фруктів. Також кожен продукт символізував добробут, достаток та хороший рік.

У день осіннього рівнодення також підбивали підсумки року, дякуючи за все хороше та відпускаючи все погане.

Традицією вважалось спалення непотребу, а також прибирання та викидання старих та поламаних речей, щоб вони не заважали у житті.

Наші предки також перераховували всі монети та писали на чистому листку, які багатства хочуть мати у майбутньому.

Сьогодні також загадували бажання на наступний рік, складали списки цілей та бажань.

Наші предки особливу увагу приділяли вмиванням у цей день, адже вважалось, що вода отримувала цілющі властивості лікувати та дарувати вроду і молодість.

Прикмети на осіннє рівнодення:

Якою буде погода на осіннє рівнодення, такою буде і вся осінь;

Якщо день сонячний та без опадів, то зима буде теплою і пізньою;

Якщо видно багато птахів, які кудись летять, то зима прийде швидше та буде холодною;

Якщо вранці на траві видно росу, то день буде сонячним;

Якщо у лісі багато грибів, то найближчі дні будуть дощовими;

Якщо чути гучний спів птахів, то бабине літо затримається;

Якщо добре вродила горобина, то взимку буде дуже морозно.

Що не можна робити у день осіннього рівнодення:

Не можна починати день у поганому гуморі;

Не можна сваритись, лаятись та провокувати конфлікти;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома старі, поламані та непотрібні речі;

Не можна починати нові справи;

Не можна брати та давати у борг;

Не можна бажати комусь чи собі зла;

Не можна підтримувати зв'язки, які викликають у вас неприємні емоції;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам та вживати багато алкоголю.

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