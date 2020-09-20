На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 207
Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 21 – 27 вересня!
Новий тиждень вересня поступово почне повертати вдачу представникам деяких знаків Зодіаку, але комусь доведеться забути про відпочинок на найближчий час. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Новий осінній тиждень принесе Овнам більше натхнення, аніж вони могли очікувати. Тому не падайте духом та не забувайте, що лише від вас залежить ваше майбутнє. Тому дозволяйте собі робити перерви та не шукайте причини відмовлятись від того, що у вас вдається.
Телець
Тельців очікує затишним та позитивний тиждень, коли плани можуть змінюватись, але це приведе лише до покращення. Тому не засмучуйтесь, якщо щось йде не так, як вам того хотілось. Удача зараз на вашому боці, тож саме пора братись за цілі, які давно відкладались "на завтра".
Близнюки
Близнюкам астрологи цього тижня радять менше панікувати та влаштовувати драматичні виступи на пустому місці. Ваше самопочуття буде мінятись зі швидкістю світла, однак це не означає, що мають страждати всі навколо. Тому спрямуйте всю енергію у правильне русло.
Рак
У Раків попереду дуже комфортний та швидкий тиждень, коли все йтиме, мов по маслу. Але це не означає, що можна розслабитись та вдавати, що ви вже досягли всіх вершин. Ваш потенціал вимагає, щоб над ним працювали, тому виділіть час для самореалізації.
Лев
Левів очікує швидкоплинний, але позитивний осінній тиждень. Ви можете відчути дику втому від всіх справ, з якими довелось добряче посушити мізки. Але не забувайте, для чого ви все це робите. Попереду заслужений відпочинок.
Діва
Дівам зараз дуже важливо сконцентрувати всю увагу на тому, щоб розрібрати всі свої минулі помилки та більше їх не повторювати. ВИ дуже доброзичлива людина, але ваше оточення частенько цим користується. Пора виправляти ситуацію.
Терези
У Терезів попереду дуже успішним тиждень, адже у вас буде вдаватись абсолютно все, навіть якщо йдеться про складний рівень у грі. Звісно ж. це не означає, що можна халтурити, адже зусиль докладати все одно доведеться для максимального успіху.
Скорпіон
Скорпіони цього тижня нарешті почнуть отримувати бонуси від свого інколи не здорового егоїзму. Ваше вміння відстоювати особистий простір буде дуже корисним для того, щоб відсіяти людей, які заважають вам рухатись вперед.
Стрілець
Стрільців очікує швидкий та позитивний тиждень осені, тому набирайтесь гарного настрою та не засмучуйтесь через дрібниці. Попереду у вас чимало крутих моментів та вражень, від яких не варто відмовлятись через порівняння з кимось чи відсутність бажання щось робити.
Козеріг
Козероги цього тижня також відчують порцію натхнення, яке допоможе їм нарешті розпрощатись з давніми проблемами та почати новий етап у житті. Головне у цьому всьому не забувати про інші важливі справи.
Водолій
Водолії вже настільки сильно налаштувались на те, що у них починається чиста сторінка у житті, що доля їм буде усіляко в цьому сприяти. Тому заряджайтесь енергією, позитивом та не соромтесь дізнаватись щось нове.
Риби
Рибам цього тижня також нарешті усміхнеться вдача, тому починається дуже продуктивний період. Відкладіть всю свою лінь на задній план та працюйте над собою і своїми мріями. Лише так вам вдасться нарешті досягнути бажаного.
Читайте також: Гороскоп на вересень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
17:23Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками
-
16:50Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store
-
16:23Міс Всесвіт 2012 показала розкішні форми у спортзалі
-
15:51Lego планує повністю відмовитися від пластику у виробництві своїх конструкторів
-
15:20Три дні життя кімнатних рослин зняли на відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:52Український паркурист здійснив рекордний стрибок на швидкості: шалене відео
-
14:28Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:52Метод тарілки: простий спосіб схуднути без дієт
-
13:19Одержимість рожевим кольором: мешканка Швейцарії шокувала своїм домом (фото)
-
13:00Привітання з ювілеєм 40 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
-
12:50Розпусна Майлі Сайрус спокушає фанатів прозорим костюмом (18+)
-
12:20Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
-
12:15Серіал І будуть люди 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:00І будуть люди 9, 10, 11, 12 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
11:50Лише два інгредієнти: 7 рецептів з авокадо, які може повторити кожен
-
11:30І будуть люди 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
11:18Тільки для уважних: епічні сходи здивували Reddit
-
10:56Привітання з Днем батька 2020: слова подяки і побажання для тата
-
10:21Яка риса притаманна всім розумним людям: про це говорив ще Стів Джобс
-
09:55Погода в Україні 20 вересня: точний прогноз на сьогодні
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня
-
08:48Коли OnePlus покаже свій новий флагманський смартфон
-
08:17Це вам не Prius: в автопарку японської поліції з'явилося розкішне суперкупе Lexus
-
16:50Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store
-
14:28Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня
- 19 вересня
-
21:54Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
-
19:16Як їсти чипси та не забруднити клавіатуру: геніальні лайфхаки
-
15:155 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
-
12:00День народження Оксани Забужко: цитати письменниці про життя, літературу та Україну
-
10:16Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 вересня
-
08:14З друзями чи сім'єю: учені розповіли, з ким ви почуваєтеся щасливішими
- 18 вересня
-
21:32Що про характер може розповісти ваша електронна скринька: перевірте себе
-
18:336 способів використати шкарпетки не за прямим призначенням
-
14:30Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно
-
12:55iPhone з iOS 14 тепер повідомляють, коли сторонні додатки стежать за вами: як перевірити
-
10:52Шведський легкоатлет Дюплантіс побив "вічний" світовий рекорд Бубки: відео стрибка
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 вересня
-
07:22Хто такі батьки-вертольоти та чому вони шкодять своїм дітям
- 17 вересня
-
21:52Популярні харчові звички, які можуть нашкодити нашому здоров'ю
-
18:30ТОП-7 гарячих фото цього тижня від моделей Victoria's Secret (18+)
-
16:155 поширених звичок, які перетворюють у невдаху
-
13:175 книг, які створять осінній затишок
-
11:28Що робити, якщо у вас токсичний бос, але хороша робота: прості поради
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня
-
07:18Кардіологи назвали найкращий продукт для серця
- 16 вересня
-
21:54Що ховається за вдалим фото: фотографи показали кадри зі зйомок, які вас вразять