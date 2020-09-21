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22 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 вересня – вівторок

Сьогодні, 22 вересня, у світі відзначають День осіннього рівнодення, а віряни вшановують пам'ять святих і праведних богоотців Йоахіма та Анни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 22 вересня вшановують пам'ять святих і праведних богоотців Йоахіма та Анни. Праведним Ганні та Йоахіму потрібно молитися у випадках безпліддя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 22 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Яким, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День осіннього рівнодення
  • 1002 – заснування міста Хотин.
  • 1307 – Королівська рада Франції ухвалила рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебувають на території держави.
  • 1499 – Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії.
  • 1784 – росіяни заснували перше постійне поселення на Алясці, на острові Кадьяк.
  • 1792 – цей день був оголошений першим днем революційного французького календаря.
  • 1862 – президент США Лінкольн Авраам оголосив про звільнення негрів-рабів.
  • 1908 – Князівство Болгарія де-юре визнано незалежною державою.
  • 1917 – Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво.
  • 1937 – утворені Кам'янець-Подільська, Полтавська, Житомирська, Миколаївська області.
  • 1941 – в окупованому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради.
  • 1955 – в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона.
  • 1968 – українська співачка Софія Ротару вийшла заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка.
  • 1980 – почалася ірано-іракська війна.
  • 1993 – прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку.
  • 2012 – в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно поранений Коррі Сандерс, ексчемпіон світу з боксу, який наступного дня помер у лікарні.
22 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 426076

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ВЕРЕСНЯ

  • 1601 – Анна Австрійська, королева Франції, мати Людовіка XIV.
  • 1741 – Петер-Сімон Паллас, німецький природознавець та етнограф, академік.
  • 1791 – Майкл Фарадей, британський фізик і хімік, який відкрив електромагнітну індукцію, творець генератора.
  • 1835 – Олександр Потебня, український філолог-славіст, автор учення про внутрішню форму слова.
  • 1869 – Андре Боньє, французький письменник.
  • 1875 – Мікалоюс Константінас Чюрльоніс, литовський художник і композитор.
  • 1896 – Грінберг Урі-Цві, єврейський письменник.
  • 1909 – Євстахій Струк, діяч ОУН, адміністратор Львівського медичного інституту.
  • 1928 – Світлана Кузьменко, українська письменниця, член НСПУ, ПЕН-клубу, Об'єднання українських письменників у Канаді "Слово".
  • 1938 – Дін Рід, американський актор та співак.
  • 1939 – Табеї Дзюнко, японська альпіністка, перша жінка, яка підкорила Еверест.
  • 1939 – Олександр Костін, український композитор, Народний артист України, Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.
  • 1951 – Гурепко Микола Михайлович, український прозаїк.
  • 1959 – Борис Барський, український актор, поет, режисер, Народний артист України.
  • 1971 – Лариса Заспа, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор.
  • 1975 – Галета Олена Ігорівна, українська поетеса і літературознавець.
  • 1979 – Роберто Савіано, італійський письменник та журналіст.
  • 1987 – Том Фелтон, актор, зіграв Драго Малфоя в фільмах про Гаррі Поттера.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.
  • Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.
  • Якщо випаде сніг, то буде поганий врожай наступного року.
  • Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.
  • Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.
  • Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.
  • Ожеледь 22 вересня – до дощу.
22 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 426075

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.
  • Також не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих.
  • До цього дня ви повинні були докласти максимум зусиль, щоб підготуватися до зими – дрова, закрутки, заготовлення тощо. Інакше – мороз та холоди буде дошкуляти вам усю зиму.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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