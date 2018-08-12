На скільки за останні роки зріс потік туристів у Києві

В українській столиці спостерігають позитивну динаміку зростання кількості мандрівників. Загалом, за перші півроку цього року Київ відвідало на чверть більше туристів, ніж за аналогічний період минулого року.

За перші шість місяців Київ відвідали 850 тисяч іноземців, а це на 24% більше, ніж за перші півроку в 2017-му та 2016-му роках. Про це розповів начальник Управління туризму і просування Київської державної адміністрації Антон Тараненко.

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"850 тисяч іноземців за перші півроку відвідали Київ. Це на 24% більше ніж минулого період і на 26% ніж у 2013 році", – зазначив Тараненко.

Динаміка туристичного потоку

Здебільшого до української столиці приїжджають гості з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини, Великобританії, Азербайджану, Італії, Франції та Грузії.

Також Тараненко наголосив на тому, що така динаміка свідчить про поступове "одужання" туристичної сфери міста, а також зростання іноземного потоку.

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