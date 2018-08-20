Вихідні в серпні 2018: скільки відпочиватимуть українці на День Незалежності

Коли будуть вихідні у серпні 2018

Серпень 2018 принесе додаткові вихідні дні, адже цього місяця в Україні відзначають День Незалежності. У результаті ми отримаємо затяжний вікенд, який ідеально підходить для відпочинку. Дізнайтеся, скільки вихідних буде в серпні!

Вихідні в серпні передбачені в календарі свят на 2018 рік. З тридцяти одного календарного дня українці матимуть 9 вихідних включно зі святковими днями.

Тут більше: Вихідні дні 2018 в Україні: календар свят

Водночас у серпні буде тільки одне державне свято – у п'ятницю, 24 серпня, ми відзначаємо День Незалежності України. Передсвятковий день 23 числа буде скороченим.

У результаті ми отримаємо затяжний вікенд з 24 по 26 серпня.

Вихідні дні у серпні 2018 в Україні

Скільки буде вихідних у серпні

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