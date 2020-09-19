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День народження Оксани Забужко: цитати письменниці про життя, літературу та Україну
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19 вересня 2020 року Оксана Забужко відзначає уродини! Цитати письменниці підкорили не одного читача, тож, з цієї нагоди, зібрали для вас найзнаковіші фрази поетеси про різне: любов, жінок, націю, молодь, смерть тощо.
19 вересня свій ювілей – 60 років – святкує Оксана Забужко! Письменницю знають далеко за межами України, адже її твори перекладені багатьма мовами, проте саме на Батьківщині Оксана Стефанівна стала знаковою персоною. Її книги, виступи, інтерв'ю розбирають на цитати. Ось кілька найвідоміших висловів Забужко.
***
Тільки в дитинстві є правда, тільки ним і варт міряти своє життя.
***
Тільки те має над нами силу, що ми самі своєю силою напоюємо.
***
Рабство є інфікованість страхом. А страх убиває любов. А без любови – і діти, і вірші, й картини – все робиться вагітне смертю.
ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
Цитати Оксани Забужко про літературу
***
Всі базові тексти всіх релігій та ідеологій, які мали тривалу владу над людством, – це все дуже добра література. Євангельській історії, нівроку, дві тисячі років – вона перетриває і нас, і наших дітей. Навіть оцей добір чотирьох канонічних Євангелій теж дає свою оптику – це ніби чотири різні мемуари про ті самі події.
***
Її Величність Цивілізація, віднявши в людини час і простір для повновартісного почування, тим самим позбавила її органу поетичного слуху.
***
Врешті-решт, широко і, головне, стало читають тільки тих, кого справді люблять.
***
Дуже великий кайф отримуєш, коли річ починає "сама писатися". Ти наче потрапляєш у якийсь потужний потік інформації, і він тебе несе далі й далі, події самі структуруються тобі перед очима, а тобі залишається тільки найточніше викласти це в словах. Трохи ніби алхімія воно все – скільки психологи її не намагаються "заміряти алгеброю", процес не піддається.
***
В'язниця – не для поетів, поетам належиться проходити крізь стіни.
Цитати Оксани Забужко про життя
***
Чим краще розумієш життя, тим більше усвідомлюєш: все, що з тобою відбувається, є в категорії чуда. Тому почуття вдячності за чудо – це результат певного рівня чутливості, який є ознакою мудрості.
***
От вам і всенький жіноцький вік – не встигаєш оханутися, аж уже й дочка на виданні, а ти вже – бабою, дарма що й тобі брови ще не злиняли, – гов, люди, а де ж моє життя, в яку ополонку провалилося за щоденним поранням-шпортанням, хата-поле-город-кури-гуси-свині-корови, дитячі хвороби, ниючі надвечір крижі, й не згадати, коли востаннє на небо дивилася?...
***
Тільки любов боронить од страху. Але хто (що) вборонить од страху саму любов?
***
Безпам'ятний – значить ослаблений. Той, хто не знає, звідки він вийшов, позбавлений дуже важливого ресурсу психологічної підтримки – розуміння логіки та змісту власного життя, і тих подій, які в ньому відбуваються.
***
Гроші розв'язують в житті тільки ті проблеми, які спричинені їхньою відсутністю. Це добре, коли вони є. Це в порядку, це ок. Це хороший привід їх не помічати. Чого я всім можу бажати: щоб гроші були, щоб всі проблеми були закриті й далі ви могли у своєму житті займатися тим, що насправді є в житті цікавим і вартим того, щоб для нього жити.
Цитати Оксани Забужко про Україну
***
...йолки-палки, ми ж були вродливим народом, леді й джентльмени, відкритозорим, дужим і рослявим, самовладно-міцно вкоріненим у землю, з якої нас довго видирали з м'ясом, аж нарешті таки видерли, і ми розлетілись, розтрусились по всіх широтах обсапаним пір'ям із розпоротих багнетами подушок, наготованих, було, на придане, – ми-бо все чекали свого весілля, вишивали собі пісень, хрестиком, слово до слова, і так упродовж всенької історії, – ну от і довишивалися.
***
Нинішню молодь не вчили протистояти агресії, їх готували до іншого життя, їм давали зовсім іншу картину світу, і ніхто не казав їм у школі чи університеті: ви – покоління війни.
***
… депутатство в Україні – тяжка психічна хвороба з усіма ознаками втрати почуття реальності.
***
Україна перестає бути такою дикою екзотикою, як це було ще донедавна. Прикро, що для цього треба було кровопролить, щоб люди починали чути інші культури, інших людей, і зникало оце самовдоволення.
***
Україна до Чорнобиля була радянська, бо вона була перелякана. Україна після Чорнобиля відкрила, що є сили, страшніші за КДБ. І ось так почалася українська незалежність.
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