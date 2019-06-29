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День молоді 2019 у Києві: афіша, куди піти в неділю
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В Україні 30 червня відзначають День молоді. Читайте далі, щоб дізнайтеся, куди піти та як весело відсвяткувати.
Святкування Дня молоді актуальне для всіх, віком від 18 до 35 років. Проте, якщо ви старші, але молоді душею, то теж обирайте вечірку, на яку підете святкувати!
До вашої уваги найкращі події Києва, які припадають на 30 червня – День молоді.
І ще: Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською
Фестиваль крафтових напоїв NALIVKA Craft Beverage Festival
- Коли: 28-30 червня
- Де: ВДНГ
- У програмі: дегустація наливок, розважальна та освітня частина, лекції, майстер-класи та різноманітні активності.
Circus Night Market
- Коли: 28 червня, 16:00
- Де: Кураж Базар, вулиця Глушкова, 1
- Ціна: 250 гривень; дітям до 12 років, людям з інвалідністю, пенсіонерам, учасникам АТО, вагітним і іменинникам – безкоштовно
- У програмі: трюки, ефектні шоу, магія та ісландський музичний гурт GusGus.
Пікнік на Співочому
- Коли: 28-30 червня
- Де: Співоче поле
- У програмі: страви на грилі та мангалі, авторські напої, кавер-бенди та зіркові гості. Ще буде дитяча зона, конкурси та майстер-класи.
Виставка мотоциклів Harley-Davidson
- Коли: 28-30 червня
- Де: вулиця Серпнева, 21/1, Феофанія
- Ціна: потрібно пройти попередній запис на сайті
- У програмі: найбільша в Європі приватна колекція мотоциклів Harley-Davidson з 1912 року, понад 20 унікальних ралійних, військових, цивільних мотоциклів.
Сієста в Арсеналі
- Коли: 30 червня
- Де: Мистецькому арсеналі
- У програмі: денна вечірка біля фонтану під музику від незалежних музичних та медіа ініціатив. Буде затишна атмосфера й танці. Також планують розважальні заходи на Хрещатику.
Танці просто неба в ботанічному саду
- Коли: 30 червня, 19:00
- Де: Ботанічний сад
- Ціна: безкоштовно
- У програмі: найновіша, найкраща кубинська музика від dj Tatic.
До теми: Картинки з Днем Молоді: гарні листівки і відкритки зі святом
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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