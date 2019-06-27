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Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською
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Вітання з Днем молоді актуальні для всіх людей, віком від 18 до 35 років. Тож, якщо ваші друзі чи рідні належать до цієї категорії – не забудьте поздоровити їх зі святом! До вашої уваги найкращі привітання в смс, прозі та віршах, а також смішні картинки, які подарують гарний настрій.
У 2019 році День молоді припадає на неділю, 30 червня. Цього дня треба привітати знайомих і друзів з їхнім святом! Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас найкращі привітання з Днем молоді у віршах, прозі та смс, а також кумедні картинки і фото.
Тут більше: Гарні привітання з Днем народження прозою
Тисніть на пункт та переходьте до розділу:
- СМС привітання з Днем молоді
- Вірші для вітання молоді
- Поздоровлення прозою
- Картинки і відкритки для поздоровлення
СМС привітання з Днем молоді
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
***
Хай доля іскриться,цвіте і не в'яне,
Хай рветься в політ,мов крило журавля,
До нових вершин,до мрії,до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
***
Дружби міцної,
Хоча й не простої.
Для серця кохання,
Палкого зізнання.
В день молоді щиро,
Тебе привітаю.
Бути до ста літ,
В душі юним бажаю.
***
Славних днів, удачі, процвітання,
Нехай успіхи радують тебе частіше,
Хай доля виконає усі бажання,
І подарує в це прекрасне свято щастя!
***
Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості і сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодіть – це стан душі,
Рятівний ваш човник.
***
Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих,мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!
***
Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш — здійсниться усе,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
Вірші для вітання молоді
З днем молоді вас, наша юна зміна!
Дієва, працьовита і невпинна,
Обізнана, розумна й позитивна,
Смілива, небайдужа і активна!
Бажаємо вам планів й перспективи,
І успіхів небаченої зливи,
Ви — авангард, майбутнє лиш за вами,
Ідіть вперед правдивими стежками!
***
Вам юнацького запалу,
Оптимізму я бажаю,
Не старіти серцем чуйним,
Вас з днем молоді вітаю.
Хай завжди бажання буде
До нових, великих звершень,
Вам бажаю перемоги
Всі свої лиш перевершить.
Радості вам, сміху, щастя,
В сили вірити свої,
Молодості вам бажаю,
Бути завжди на коні.
***
Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні – не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте – її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!
***
Всіх з днем молоді вітаю, вас, не дивлячись на вік,
В серці полум’я хай гріє, молодих вам тільки втіх.
Всім бадьорості бажаю і радіти кожен день,
Про болячки всі забути і вибагливу мігрень.
***
З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б’є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.
***
Я в день молоді веселий,
Всіх вітаю друзі вас.
Хай для справ великих, чесних
Завжди буде у вас час.
Силу молодості в серці
Ви назавжди збережіть.
Той запал наснаги дужий
Ви крізь роки пронесіть.
***
Привітаю щиро, із великим святом,
Побажаю радості, натхнення багато,
Добре Вам учитись, гарно працювати,
А Здоров’я й щастя, хай буде багато,
Буде нехай доля, привітною до Вас,
А сонечко світить в небі увесь час,
Хай мир і достаток будуть і добро,
Хай дарують друзі, любов і тепло.
Поздоровлення на День молоді у прозі
Бажаємо вам шукати себе і знайти! Бажаємо бути коханими! Завжди будьте щасливі і робіть щасливими інших. Творіть, але не робіть помилок очевидних. Розважайтеся, радуйте себе в межі кодексу, а не за його межами. Поставте мету, добийтеся її, і увійдіть до серйозного, зрілого віку на "білому коні"!
***
Сьогодні день тих людей, на яких покладаються надії, і з ким пов'язане майбутнє всієї нашої країни і майбутнє кожного з нас. Тому побажання для вас сьогодні такі: терпіння і сміливості у всі вчинках! Щоб дух ваш був сильний і, щоб втілювалися в життя всі заповітні мрії. Станьте взірцем для ваших майбутніх дітей! Шукайте і знаходьте виходи з важких ситуацій і будьте еталоном справедливості для майбутніх поколінь! Здоров'я вам, щасливих днів, у всьому успіхів!
***
День молоді це одне з найдинамічніших свят - ну, а як же інакше - адже їм, молодим - скрізь дорога! Відкритий весь світ як на долоні, і будь-яка справа по плечу! Все таке яскраве і сама любов править балом! Вітаємо з Днем молоді вас всіх! Бажаємо залишатися молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку – вона живе в душі, тієї, що не перестає літати і будувати плани і виконувати задумане, всупереч усім труднощам! Будьте щасливі!
***
Молодість – фундамент для серйозного, складного життя. І сьогодні головне побажання для молодих людей – побудувати життя так, як ви мріяли про це в дитинстві. Щоб молодість була не настільки серйозною, як того хочуть інші, а трохи безрозсудною, легкою, але при цьому енергійною і нешкідливою. Щоб вас не обходила стороною романтика вечорами, і щоб авантюри ваші закінчувалися тільки хорошим, міцним результатом!
***
Дорогі друзі! Молоді люди! Я побажаю вам, щоб у Вас завжди було важко в кишенях і легко на серці! Зі святом Вас!
***
День молоді – день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці – це ваше свято! І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей – тільки у молодих, і один день в році. Здоров'я вам, сил і настрою, теплих і світлих, добрих і значущих днів!
Картинки і відкритки до Дня молоді
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