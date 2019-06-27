Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською

  • 4441
Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською - фото 1

Вітання з Днем молоді актуальні для всіх людей, віком від 18 до 35 років. Тож, якщо ваші друзі чи рідні належать до цієї категорії – не забудьте поздоровити їх зі святом! До вашої уваги найкращі привітання в смс, прозі та віршах, а також смішні картинки, які подарують гарний настрій.

У 2019 році День молоді припадає на неділю, 30 червня. Цього дня треба привітати знайомих і друзів з їхнім святом! Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас найкращі привітання з Днем молоді у віршах, прозі та смс, а також кумедні картинки і фото.

Тут більше: Гарні привітання з Днем народження прозою

Тисніть на пункт та переходьте до розділу:

  1. СМС привітання з Днем молоді
  2. Вірші для вітання молоді
  3. Поздоровлення прозою
  4. Картинки і відкритки для поздоровлення

СМС привітання з Днем молоді

Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!

***

Хай доля іскриться,цвіте і не в'яне,
Хай рветься в політ,мов крило журавля,
До нових вершин,до мрії,до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Дружби міцної,
Хоча й не простої.
Для серця кохання,
Палкого зізнання.

В день молоді щиро,
Тебе привітаю.
Бути до ста літ,
В душі юним бажаю.

***

Славних днів, удачі, процвітання,
Нехай успіхи радують тебе частіше,
Хай доля виконає усі бажання,
І подарує в це прекрасне свято щастя!

***

Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості і сяйву.

Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодіть – це стан душі,
Рятівний ваш човник.

***

Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих,мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!

***

Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш — здійсниться усе,
Хай шлях твій буде легким і красивим!

Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською - фото 257734

Вірші для вітання молоді

З днем молоді вас, наша юна зміна!
Дієва, працьовита і невпинна,
Обізнана, розумна й позитивна,
Смілива, небайдужа і активна!

Бажаємо вам планів й перспективи,
І успіхів небаченої зливи,
Ви — авангард, майбутнє лиш за вами,
Ідіть вперед правдивими стежками!

***

Вам юнацького запалу,
Оптимізму я бажаю,
Не старіти серцем чуйним,
Вас з днем молоді вітаю.

Хай завжди бажання буде
До нових, великих звершень,
Вам бажаю перемоги
Всі свої лиш перевершить.

Радості вам, сміху, щастя,
В сили вірити свої,
Молодості вам бажаю,
Бути завжди на коні.


***

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні – не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте – її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!

***

Всіх з днем молоді вітаю, вас, не дивлячись на вік,
В серці полум’я хай гріє, молодих вам тільки втіх.
Всім бадьорості бажаю і радіти кожен день,
Про болячки всі забути і вибагливу мігрень.


***

З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б’є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.

***

Я в день молоді веселий,
Всіх вітаю друзі вас.
Хай для справ великих, чесних
Завжди буде у вас час.

Силу молодості в серці
Ви назавжди збережіть.
Той запал наснаги дужий
Ви крізь роки пронесіть.

***

Привітаю щиро, із великим святом,
Побажаю радості, натхнення багато,
Добре Вам учитись, гарно працювати,
А Здоров’я й щастя, хай буде багато,
Буде нехай доля, привітною до Вас,
А сонечко світить в небі увесь час,
Хай мир і достаток будуть і добро,
Хай дарують друзі, любов і тепло.

Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською - фото 257735

Поздоровлення на День молоді у прозі


Бажаємо вам шукати себе і знайти! Бажаємо бути коханими! Завжди будьте щасливі і робіть щасливими інших. Творіть, але не робіть помилок очевидних. Розважайтеся, радуйте себе в межі кодексу, а не за його межами. Поставте мету, добийтеся її, і увійдіть до серйозного, зрілого віку на "білому коні"!

***

Сьогодні день тих людей, на яких покладаються надії, і з ким пов'язане майбутнє всієї нашої країни і майбутнє кожного з нас. Тому побажання для вас сьогодні такі: терпіння і сміливості у всі вчинках! Щоб дух ваш був сильний і, щоб втілювалися в життя всі заповітні мрії. Станьте взірцем для ваших майбутніх дітей! Шукайте і знаходьте виходи з важких ситуацій і будьте еталоном справедливості для майбутніх поколінь! Здоров'я вам, щасливих днів, у всьому успіхів!

***

День молоді це одне з найдинамічніших свят - ну, а як же інакше - адже їм, молодим - скрізь дорога! Відкритий весь світ як на долоні, і будь-яка справа по плечу! Все таке яскраве і сама любов править балом! Вітаємо з Днем молоді вас всіх! Бажаємо залишатися молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку – вона живе в душі, тієї, що не перестає літати і будувати плани і виконувати задумане, всупереч усім труднощам! Будьте щасливі!

***

Молодість – фундамент для серйозного, складного життя. І сьогодні головне побажання для молодих людей – побудувати життя так, як ви мріяли про це в дитинстві. Щоб молодість була не настільки серйозною, як того хочуть інші, а трохи безрозсудною, легкою, але при цьому енергійною і нешкідливою. Щоб вас не обходила стороною романтика вечорами, і щоб авантюри ваші закінчувалися тільки хорошим, міцним результатом!

***

Дорогі друзі! Молоді люди! Я побажаю вам, щоб у Вас завжди було важко в кишенях і легко на серці! Зі святом Вас!

***

День молоді – день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці – це ваше свято! І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей – тільки у молодих, і один день в році. Здоров'я вам, сил і настрою, теплих і світлих, добрих і значущих днів!

Картинки і відкритки до Дня молоді

Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською - фото 257721
Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською - фото 257722
Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською - фото 257723
Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською - фото 257730
Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською - фото 257729
Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською - фото 257728

Читайте також: Привітання з Днем ангела українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 70951
Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
  • 25 червня, 12:14
  • 648
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 607
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство