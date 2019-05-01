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День міста Львова 2019: програма святкування
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День міста Львова 2019 відзначатимуть три дні поспіль: з 3 по 5 травня! Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас програму святкування, концерти та цікаві події у цей час, а також ідеї, куди піти у Львові на день міста.
День міста у Львові, який у 2019 році відзначають 3-5 травня, обіцяє бути дуже насиченим на різноманітні події: вистави, концерти, забави та пікніки. Щодня з 11 ранку до 11 вечора у різних куточках міста можна буде відвідати цікаві безкоштовні заходи.
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Куди піти у Львові на День міста з дітьми?
Протягом трьох днів відбуватимуться фотовиставки та музичний концерт на головній сцені на Площі Ринок.
4 травня, субота:
- У Львівському палаці мистецтв відбудеться Family Fest 2. Це весняний пікнік, який триватиме у суботу та неділю.
5 травня, неділя:
- У парку культури та відпочинку імені Б. Хмельницького будуть працювати дитяча зона та зона танцювальних майстер-класів.
- У дворику Ратуші буде майстер-клас малюнку на склі "Якось-то у Львові" о 13:30.
Повна програма святкування Дня міста Львова 3 травня, у п'ятницю:
- Протягом трьох днів – Фестиваль дизайну вишиванки 2019 (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17)
- Протягом трьох днів – Craft Beer & Vinil Music 2019 (!Fest republic, вул. Старознесенська, 24-26)
- 10:00-20:00 протягом усього травня – Фотовиставка "Work in retro", ретроспектива про робітників та проведення їхнього дозвілля у Львові перша половина XX століття (Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1)
- 11:00 – Філософський сніданок з Богданом Тихолозом у Домі Франка: "Бути львів’янином" (Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка, вул. І. Франка, 150)
- 12.00 – Урочиста сесія (Львівська міська рада, пл. Ринок, 1)
- 14:00 – Флешмоб за участю оркестру школи мистецтв №5 з нагоди Дня міста звучатиме музика 20-30 років XX століття (Львівський аеропорт ім. Д. Галицького)
- 18:00 – Поетичний ретро-дворик (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)
- 19:00 – Гурт "Wszystko" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 20:30 – Вокальна формація "Піккардійська терція" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 21:00 – Німе кіно під живу музику (Львівський будинок органної та камерної музики, вул. С. Бандери, 8)
- 22:00 – Ретро-вистава "Формули екстази" за поезією Богдана-Ігоря Антонича (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)
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Програма святкування Дня міста Львова, 4 травня, у суботу:
- Протягом трьох днів – Фестиваль дизайну вишиванки 2019 (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17)
- Протягом трьох днів – Craft Beer & Vinil Music 2019 (!Fest republic, вул. Старознесенська, 24-26)
- 10.00 – X Львівська Сотка (пл. Ринок)
- 10:00-20:00 протягом усього травня – Фотовиставка "Work in retro", ретроспектива про робітників та проведення їхнього дозвілля у Львові перша половина XX століття (Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1)
- Протягом 4-5 травня – Family Fest 2, Spring picnic (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17)
- Протягом 4-5 травня – Fashion park Lviv (Площа перед ЛНУ ім. І. Франка)
- 11:00 – Сніданок з Василем Кметем: "Gazette de Leopol": вікно і дзеркало міської спільноти" (Дворик ратуші, пл. Ринок, 1)
- 12:00-21:00 протягом 4-5 травня – Виставка "Історії Левандівки у старих фотографіях" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)
- 12:00-21:00 протягом 4-5 травня – Виставка карет від "Каретного двору" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)
- Протягом 4-5 травня – Кінопокази "Львів початку XX ст. у кінострічках" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)
- 12:00 – Початок роботи Retro Lviv Festival: вінтажний маркет, ретро б'юті зона, ретро виставка машин, ретро виставка фотографій, зона танцювальних майстер-класів, дитяча зона, фуд-корт (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)
- 12:00 – Загальноміська хода (пл. А. Міцкевича, просп. Свободи, пл. Ринок)
- 13:00 – Лекція Ігоря Петрія: "Місто і містяни: повсякденне життя Львова у 1901-1914 рр." (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)
- 13:30 – Музичні колективи Палацу культури ім. Г. Хоткевича (Головна сцена, пл. Ринок)
- 14:00 – 6-ий ретро велопроменад "Батяри на роверах" (вул. Братів Рогатинців, 32)
- 14:00 – Madlena Dance studio (Головна сцена, пл. Ринок)
- 14:10 – Колективи етно-фольк фестивалю "Самоцвіти" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 14:40 – Колективи фестивалю "У колі друзів" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 15:00 – Лекція Миколи Ільківа-Свидницького: "Між мистецтвом і наукою: львівські ерудити кін. XVIII — п. пол. ХІХ ст." (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)
- 15:10 – Народний художній колектив ансамбль танцю "Серпанок" школи народного танцю ЦТДЮГ (Головна сцена, пл. Ринок)
- 15:30 – Народний ансамбль пісні і танцю "Гуцулія" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 16:30 – Виступи гуртів "SHTRUDL" та Кварта Львівська (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)
- 17:00 – Святковий концерт на Левандівці (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)
- 17:00 – Проведення інтелектуальної гри Smart Time (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)
- 17:00 – Відкриття Міжнародного фестивалю духових оркестрів та мажореток "Королівський Лев" (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81)
- 17:30 – Академічний симфонічний оркестр "INSO-Львів" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 18:00 – Нагородження Ретро заїзду "Батяри на Роверах" (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)
- 19:00 – Вечірка "Батярська гопанка" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)
- 19:00-22:00 – Виступи гуртів DiZeX, Tompsons Band, ДикоBrass (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)
- 19:00 – Ретро-вечірка "Ретро маестро!" (Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1)
- 19:30 – Мистецькі школи Львова та Державна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" з програмою "Ми – батяри" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 20:00 – Музичне дійство та світлове шоу "The Planets" за участю оркестру Львівської національної філармонії (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81)
- 20:00 – Ретро-вечірка "Спомин", романси Богдана Веселовського у виконанні Марії Онещак (Дворик ратуші, пл. Ринок, 1)
- 21:00 – Гурт "Rockoko" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 21:00 – Перегляд фільму "Шляхетні Волоцюги" 1939 рік (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)
Програма святкування Дня міста Львова, 5 травня, у неділю:
- Протягом трьох днів – Фестиваль дизайну вишиванки 2019 (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17)
- Протягом трьох днів – Craft Beer & Vinil Music 2019 (!Fest republic, вул. Старознесенська, 24-26)
- 10:00-20:00 протягом усього травня – Фотовиставка "Work in retro", ретроспектива про робітників та проведення їхнього дозвілля у Львові перша половина XX століття (Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1)
- Протягом 4-5 травня – Family Fest 2, Spring picnic (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17)
- Протягом 4-5 травня – Fashion park Lviv (Площа перед ЛНУ ім. І. Франка)
- 11:00 – Фестиваль "Святкуймо Воскресіння Разом" (Музей народної архітектури та побуту "Шевченківський Гай", вул. Чернеча гора, 1)
- 11:00 – Філіжанка креативної економіки на сніданок у Палаці Хоткевича (Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1)
- 12:00-21:00 протягом 4-5 травня – Виставка "Історії Левандівки у старих фотографіях" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)
- 12:00-21:00 протягом 4-5 травня – Виставка карет від "Каретного двору" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)
- Протягом 4-5 травня – Кінопокази "Львів початку XX ст. у кінострічках" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)
- 12:00 – Початок роботи Retro Lviv Festival. Активності на фестивалі: Вінтажний Маркет, Ретро Б’юті Зона, Ретро виставка машин, Ретро виставка фотографій, зона танцювальних майстер-класів, дитяча зона, фуд-корт (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)
- 12:00 – Лекція Романа Тарнавського: "Університет в інтелектуальному просторі Львова 1919-1939 роки" (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)
- 13:00 – Колективи етно-фольк фестивалю "Самоцвіти" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 13:30 – Колективи ЦТДЮГ (Головна сцена, пл. Ринок)
- 13:30 – "Якось-то у Львові", майстер-клас малюнку на склі (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)
- 14:00 – Madlena Dance studio (Головна сцена, пл. Ринок)
- 14:30 – Народний ансамбль "Черемош" ЛНУ ім. І. Франка (Головна сцена, пл. Ринок)
- 15:00 – Поетична весна на Левандівці (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)
- 15:00 – Виступи дитячих колективів мистецьких шкіл м. Львова (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)
- 15:00 – Виступ "Польське Кабаре" (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)
- 15:00 – Львівський муніципальний хор "Гомін" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 15:30 – Академічний інструментальний ансамбль "Високий замок" (Головна сцена, пл. Ринок)
- 16:00 – ГАЛА-концерт Міжнародного фестивалю духових оркестрів та мажореток "Королівський Лев" (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81)
- 16:30-18:00– Конкурс "Найкращий костюм у стилі Ретро" (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)
- 17:30 – Lviv Jazz orchestra (Головна сцена, пл. Ринок)
- 18:00 – Вечірка Братиська OnTheRoof (Lviv film centr, вул. В. Великого, 14а)
- 18:00 – "Панські жарти" ретро-вечірка у Домі Франка (Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка, вул. І. Франка, 150)
- 18:00 – Святковий концерт за участю державної академічної чоловічої хорової капели "Дударик" з програмою "Ми – батяри" та дитячої творчої школи Павла Табакова (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81)
- 18:00-22:00 – Виступи гуртів Rawskie Retro, Tompsons Band, КаморкA Jazz (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)
- 19:00 – Оксана Муха (Головна сцена, пл. Ринок)
- 20:00 – MANU Beyond the Machine, techno-funky retro set (Головна сцена, пл. Ринок)
- 21:00 – Перегляд фільму "Буде Краще", 1936 рік (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)
- 22:30 – 3D мапінг "Єдність" на храмі Різдва Пресвятої Богородиці (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81)
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