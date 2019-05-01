День міста Львова 2019: програма святкування

День міста Львова 2019 відзначатимуть три дні поспіль: з 3 по 5 травня! Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас програму святкування, концерти та цікаві події у цей час, а також ідеї, куди піти у Львові на день міста.

День міста у Львові, який у 2019 році відзначають 3-5 травня, обіцяє бути дуже насиченим на різноманітні події: вистави, концерти, забави та пікніки. Щодня з 11 ранку до 11 вечора у різних куточках міста можна буде відвідати цікаві безкоштовні заходи.

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День міста Львова 2019: програма святкування / автор фото: Рущак Валентина

Куди піти у Львові на День міста з дітьми?

Протягом трьох днів відбуватимуться фотовиставки та музичний концерт на головній сцені на Площі Ринок.

4 травня, субота:

У Львівському палаці мистецтв відбудеться Family Fest 2. Це весняний пікнік, який триватиме у суботу та неділю.

5 травня, неділя:

У парку культури та відпочинку імені Б. Хмельницького будуть працювати дитяча зона та зона танцювальних майстер-класів.

У дворику Ратуші буде майстер-клас малюнку на склі " Якось-то у Львові" о 13:30.

День міста Львова 2019: програма святкування / автор фото: Рущак Валентина

Повна програма святкування Дня міста Львова 3 травня, у п'ятницю:

Протягом трьох днів – Фестиваль дизайну вишиванки 2019 (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17)

(Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17) Протягом трьох днів – Craft Beer & Vinil Music 2019 (!Fest republic, вул. Старознесенська, 24-26)

(!Fest republic, вул. Старознесенська, 24-26) 10:00-20:00 протягом усього травня – Фотовиставка "Work in retro" , ретроспектива про робітників та проведення їхнього дозвілля у Львові перша половина XX століття (Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1)

11:00 – Філософський сніданок з Богданом Тихолозом у Домі Франка: "Бути львів’янином" (Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка, вул. І. Франка, 150)

(Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка, вул. І. Франка, 150) 12.00 – Урочиста сесія (Львівська міська рада, пл. Ринок, 1)

(Львівська міська рада, пл. Ринок, 1) 14:00 – Флешмоб за участю оркестру школи мистецтв №5 з нагоди Дня міста звучатиме музика 20-30 років XX століття (Львівський аеропорт ім. Д. Галицького)

з нагоди Дня міста звучатиме музика 20-30 років XX століття (Львівський аеропорт ім. Д. Галицького) 18:00 – Поетичний ретро-дворик (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)

19:00 – Гурт "Wszystko" (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 20:30 – Вокальна формація "Піккардійська терція" (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 21:00 – Німе кіно під живу музику (Львівський будинок органної та камерної музики, вул. С. Бандери, 8)

(Львівський будинок органної та камерної музики, вул. С. Бандери, 8) 22:00 – Ретро-вистава "Формули екстази" за поезією Богдана-Ігоря Антонича (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)

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День міста Львова 2019: програма святкування / автор фото: Рущак Валентина



Програма святкування Дня міста Львова, 4 травня, у суботу:

Протягом трьох днів – Фестиваль дизайну вишиванки 2019 (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17)

(Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17) Протягом трьох днів – Craft Beer & Vinil Music 2019 (!Fest republic, вул. Старознесенська, 24-26)

(!Fest republic, вул. Старознесенська, 24-26) 10.00 – X Львівська Сотка (пл. Ринок)

(пл. Ринок) 10:00-20:00 протягом усього травня – Фотовиставка "Work in retro" , ретроспектива про робітників та проведення їхнього дозвілля у Львові перша половина XX століття (Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1)

Протягом 4-5 травня – Family Fest 2, Spring picnic (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17)

2, (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17) Протягом 4-5 травня – Fashion park Lviv (Площа перед ЛНУ ім. І. Франка)

(Площа перед ЛНУ ім. І. Франка) 11:00 – Сніданок з Василем Кметем: "Gazette de Leopol": вікно і дзеркало міської спільноти" (Дворик ратуші, пл. Ринок, 1)

(Дворик ратуші, пл. Ринок, 1) 12:00-21:00 протягом 4-5 травня – Виставка "Історії Левандівки у старих фотографіях" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)

(Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20) 12:00-21:00 протягом 4-5 травня – Виставка карет від "Каретного двору" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)

(Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20) Протягом 4-5 травня – Кінопокази "Львів початку XX ст. у кінострічках" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)

(Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20) 12:00 – Початок роботи Retro Lviv Festival : вінтажний маркет, ретро б'юті зона, ретро виставка машин, ретро виставка фотографій, зона танцювальних майстер-класів, дитяча зона, фуд-корт (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)

: вінтажний маркет, ретро б'юті зона, ретро виставка машин, ретро виставка фотографій, зона танцювальних майстер-класів, дитяча зона, фуд-корт (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4) 12:00 – Загальноміська хода (пл. А. Міцкевича, просп. Свободи, пл. Ринок)

(пл. А. Міцкевича, просп. Свободи, пл. Ринок) 13:00 – Лекція Ігоря Петрія: "Місто і містяни: повсякденне життя Львова у 1901-1914 рр." (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)

13:30 – Музичні колективи Палацу культури ім. Г. Хоткевича (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 14:00 – 6-ий ретро велопроменад "Батяри на роверах" (вул. Братів Рогатинців, 32)

(вул. Братів Рогатинців, 32) 14:00 – Madlena Dance studio (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 14:10 – Колективи етно-фольк фестивалю "Самоцвіти" (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 14:40 – Колективи фестивалю "У колі друзів" (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 15:00 – Лекція Миколи Ільківа-Свидницького: "Між мистецтвом і наукою: львівські ерудити кін. XVIII — п. пол. ХІХ ст." (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)

15:10 – Народний художній колектив ансамбль танцю "Серпанок" школи народного танцю ЦТДЮГ (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 15:30 – Народний ансамбль пісні і танцю "Гуцулія" (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 16:30 – Виступи гуртів "SHTRUDL" та Кварта Львівська (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)

(Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4) 17:00 – Святковий концерт на Левандівці (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)

(Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20) 17:00 – Проведення інтелектуальної гри Smart Time (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)

17:00 – Відкриття Міжнародного фестивалю духових оркестрів та мажореток "Королівський Лев" (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81)

(Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81) 17:30 – Академічний симфонічний оркестр " INSO-Львів" (Головна сцена, пл. Ринок)

18:00 – Нагородження Ретро заїзду "Батяри на Роверах" (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)

(Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4) 19:00 – Вечірка "Батярська гопанка" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)

(Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20) 19:00-22:00 – Виступи гуртів DiZeX, Tompsons Band, ДикоBrass (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)

(Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4) 19:00 – Ретро-вечірка "Ретро маестро!" (Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1)

(Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1) 19:30 – Мистецькі школи Львова та Державна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" з програмою "Ми – батяри" (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 20:00 – Музичне дійство та світлове шоу "The Planets" за участю оркестру Львівської національної філармонії (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81)

за участю оркестру Львівської національної філармонії (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81) 20:00 – Ретро-вечірка "Спомин" , романси Богдана Веселовського у виконанні Марії Онещак (Дворик ратуші, пл. Ринок, 1)

, романси Богдана Веселовського у виконанні Марії Онещак (Дворик ратуші, пл. Ринок, 1) 21:00 – Гурт "Rockoko" (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 21:00 – Перегляд фільму "Шляхетні Волоцюги" 1939 рік (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)

День міста Львова 2019: програма святкування

Програма святкування Дня міста Львова, 5 травня, у неділю:

Протягом трьох днів – Фестиваль дизайну вишиванки 2019 (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17)

(Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17) Протягом трьох днів – Craft Beer & Vinil Music 2019 (!Fest republic, вул. Старознесенська, 24-26)

(!Fest republic, вул. Старознесенська, 24-26) 10:00-20:00 протягом усього травня – Фотовиставка "Work in retro" , ретроспектива про робітників та проведення їхнього дозвілля у Львові перша половина XX століття (Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1)

Протягом 4-5 травня – Family Fest 2, Spring picnic (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17)

2, (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17) Протягом 4-5 травня – Fashion park Lviv (Площа перед ЛНУ ім. І. Франка)

(Площа перед ЛНУ ім. І. Франка) 11:00 – Фестиваль "Святкуймо Воскресіння Разом" (Музей народної архітектури та побуту "Шевченківський Гай", вул. Чернеча гора, 1)

(Музей народної архітектури та побуту "Шевченківський Гай", вул. Чернеча гора, 1) 11:00 – Філіжанка креативної економіки на сніданок у Палаці Хоткевича (Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1)

(Палац культури ім. Г. Хоткевича, вул. Кушевича, 1) 12:00-21:00 протягом 4-5 травня – Виставка "Історії Левандівки у старих фотографіях" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)

(Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20) 12:00-21:00 протягом 4-5 травня – Виставка карет від "Каретного двору" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)

(Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20) Протягом 4-5 травня – Кінопокази "Львів початку XX ст. у кінострічках" (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)

(Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20) 12:00 – Початок роботи Retro Lviv Festival . Активності на фестивалі: Вінтажний Маркет, Ретро Б’юті Зона, Ретро виставка машин, Ретро виставка фотографій, зона танцювальних майстер-класів, дитяча зона, фуд-корт (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)

. Активності на фестивалі: Вінтажний Маркет, Ретро Б’юті Зона, Ретро виставка машин, Ретро виставка фотографій, зона танцювальних майстер-класів, дитяча зона, фуд-корт (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4) 12:00 – Лекція Романа Тарнавського: "Університет в інтелектуальному просторі Львова 1919-1939 роки" (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)

(Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1) 13:00 – Колективи етно-фольк фестивалю "Самоцвіти" (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 13:30 – Колективи ЦТДЮГ (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 13:30 – "Якось-то у Львові", майстер-клас малюнку на склі (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)

(Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1) 14:00 – Madlena Dance studio (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 14:30 – Народний ансамбль "Черемош" ЛНУ ім. І. Франка (Головна сцена, пл. Ринок)

ЛНУ ім. І. Франка (Головна сцена, пл. Ринок) 15:00 – Поетична весна на Левандівці (Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20)

(Культурно-мистецький центр "Супутник", вул. Повітряна, 20) 15:00 – Виступи дитячих колективів мистецьких шкіл м. Львова (Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1)

15:00 – Виступ "Польське Кабаре" (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)

(Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4) 15:00 – Львівський муніципальний хор "Гомін" (Головна сцена, пл. Ринок)

15:30 – Академічний інструментальний ансамбль "Високий замок" (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 16:00 – ГАЛА-концерт Міжнародного фестивалю духових оркестрів та мажореток "Королівський Лев" (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81)

(Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81) 16:30-18:00– Конкурс "Найкращий костюм у стилі Ретро" (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)

(Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4) 17:30 – Lviv Jazz orchestra (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 18:00 – Вечірка Братиська OnTheRoof (Lviv film centr, вул. В. Великого, 14а)

(Lviv film centr, вул. В. Великого, 14а) 18:00 – "Панські жарти" ретро-вечірка у Домі Франка (Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка, вул. І. Франка, 150)

(Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка, вул. І. Франка, 150) 18:00 – Святковий концерт за участю державної академічної чоловічої хорової капели "Дударик" з програмою "Ми – батяри" та дитячої творчої школи Павла Табакова (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81)

(Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81) 18:00-22:00 – Виступи гуртів Rawskie Retro, Tompsons Band, КаморкA Jazz (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)

(Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4) 19:00 – Оксана Муха (Головна сцена, пл. Ринок)

(Головна сцена, пл. Ринок) 20:00 – MANU Beyond the Machine , techno-funky retro set (Головна сцена, пл. Ринок)

, techno-funky retro set (Головна сцена, пл. Ринок) 21:00 – Перегляд фільму "Буде Краще" , 1936 рік (Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4)

22:30 – 3D мапінг "Єдність" на храмі Різдва Пресвятої Богородиці (Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81)

День міста Львова 2019: програма святкування

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