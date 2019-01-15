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Як виглядав Львів 250 років тому

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У 1932 році була побудована перша демонстративна модель Львова XVIII ст. - фото 1
У 1932 році була побудована перша демонстративна модель Львова XVIII ст. / LVIV.COM

Януш Вітвіцький створив історичну реконструкцію міста Лева у 1932 році.

У польському місті Вроцлав є історична реконструкція Львова. Її створив інженер Януш Вітвіцький. Він готував плани і креслення протягом десяти років. Панорама міста показує його станом на 1772 рік.

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Януш Вітвіцький вперше висунув ідею побудови моделі Львова XVIII століття в 1928 році. Це сталося під час додаткових досліджень в Парижі та під впливом виставки моделей військової архітектури. Після повернення додому він почав вивчати архітектуру XVIII ст., проводити вимірювання топографії Львова.

Це дозволило намалювати сотні малюнків будівель у масштабі 1:50 і серію точних проекцій, що показують макет міста. У 1932 році була побудована перша демонстративна модель Львова XVIII ст. у масштабі 1:500, називається "Мала панорама".

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Джерело: kozpost
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