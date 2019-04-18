Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням

Українці перейняли японську традицію висаджувати сакури на вулицях міст. Тому все більше куточків нашої Батьківщини щовесни вкриваються рожевим цвітом. Дізнайтеся, куди можна поїхати, щоб побачити ці мальовничі пейзажі.

Висаджувати японські рожеві дерева вже давно стало модно, тому побачити сакуру можна у багатьох містах України. Крім Мукачева та Ужгорода, сакури ростуть також в Києві та Львові. Якщо будете проїздом в Іршаві або Хусті, то обов'язково знайдіть час прогулятися рожевими вуличками.

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В Україні сезон цвітіння сакур відбувається пізніше, ніж в Японії. На нашій Батьківщині сакури починають квітнути у другій половині квітня. В Ужгороді на честь цього влаштовують фестивалі. Цьогоріч вони припадають на 13-28 квітня.

Де в Києві цвітуть сакури

Місць, де кияни та гості столиці можуть поспостерігати за махровими рожевими квітами сакури, стає все більше:

В парку "Наталка" цвітуть понад три десятки сакур. Також японськими вишнями можна помилуватися в парку Дружби народів. Там є алея довжиною 45 метрів. Сакури є на Володимирській гірці. Завітайте в сквер біля Золотих воріт. Шукайте сакури в Маріїнському парку. Поспостерігати за цвітінням можна на Пейзажній алеї. Помилуйтеся сакурами в парку КПІ. Цвітіння сакури в столиці можна побачити в ботсадах імені Гришка та імені Фоміна. Найбільше дерев, а саме 360 саджанців, є в парку Кіото. Там вони висаджені вздовж пішохідної доріжки. Алея сакур у парку Кіото – найдовша в країні, її довжина становить 987 метрів.

Цвітіння сакур у Львові

У Львові також є свої маленькі куточки квітучої Японії:

У парку імені Івана Павла II, що в Сихівському районі Львова, цвітуть десятки сакур. 100 саджанців сакури висадили неподалік храму Різдва Пресвятої Богородиці у 2011 році. Потім там досадили ще 20 дерев. Шукайте сакури на площі Петрушевича. Кілька дерев є на перетині вулиць Студентської та Зеленої. Також сакури є біля входу у головний залізничний вокзал. Квітучі дерева можна побачити по вулиці Городоцькій, біля університету внутрішніх справ. Кілька рожевих дерев є біля нового терміналу аеропорту. Сакура також цвіте біля входу у Парк культури. Знайти японські дерева можна на вулиці Тютюнників 27. Гуляючи вулицею Самійленка теж можна знайти сакуру. У дворі торговельно-економічного університету на Туган-Барановського можна поспостерігати за цвітінням сакури. На площі Музейній теж росте сакура. У пошуках квітучої сакури завітайте на площу Митну.

Сакури в Ужгороді

В Ужгороді дорогою від вокзалу вже можна спостерігати рожеве цвітіння, проте це ростуть райські яблучка. А сакури можна шукати в інших місцях:

За 100-200 метрів від вокзалу, на проспекті Свободи ростуть сакури. Далі можна перейти через транспортний міст й знову натрапити на рожевий цвіт. Відпочиньте у сквері Масарика серед сакур. Цей сквер розташований у мікрорайоні Галагов. Тут багато сакур, а ще архітектура гарна. Сакури ростуть на вулиці Ракоці, біля обласного управління Нацполіції. На вулиці Довженка теж вдосталь японських вишень. Зазирніть на площу Пушкіна, вийдіть до набережної. Сакуру можна побачити по обидва боки річки Уж. Цвітуть японські вишні й на маленьких вуличках у центрі міста – вул. Крилова, вул. Гойди. Також шукайте сакури у Новому районі, на вулицях Марії Заньковецької та Михайла Грушевського. Зауважте, що багато рожевих дерев є на бічних вуличках. Тож влаштуйте собі квест та шукайте рожеві японські дерева на вулицях Ужгорода.

Де шукати сакури в Мукачево

В Мукачево вже давно приїздять туристи, щоб фотографувати японські вишні. Цвітіння сакур можна побачити у багатьох місцях центральної частини міста. Наймальовничіші квітучі куточки Мукачево розташовані тут:

Алея сакур у місті є на вулиці Маргітича, це колишня вулиця Московська. Вона розташована майже в центрі, проте прихована від суєти. Також молоді дерева є на вулиці Королеви Єлизавети. Є рожевий цвіт й біля Мукачівського державного університету, що на вулиці Ужгородській. Дорогою від цього навчального закладу до мікрорайону Росвигово по обидва боки дороги ростуть сакури. Також японську вишню висаджують у спальних районах. Наприклад, сакури є на вулиці Карпенка-Карого. Ця вулиця переходить у вулицю Яна Амоса Каменського, де теж висадили сакури. Не забудьте завітати у парк Перемоги.

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