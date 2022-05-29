День міста Києва 2022: програма заходів і безкоштовні екскурсії

День Києва в умовах воєнного стану не святкуватимуть, як раніше, проте деякі тематичні заходи відбудуться. У КМДА повідомили про скасування масштабних концертів, а натомість можна відвідати пішохідні екскурсії, тематичні виставки тощо.

У КМДА розповіли, 29 травня, у неділю, відзначають День міста Києва.

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Повна програма за ЦИМ посиланням.

Муніципальні музеї та бібліотеки представлять тематичні художні та книжкові виставки з історії Києва, його традицій, звичаїв та культури.

Для прихильників змістовного та активного відпочинку відбудуться пішохідні екскурсії "Київ незламний", "Золотоворітський квартал", "Пушкінська: паралельно Хрещатику".

Також відбудуться онлайн-заходи для дітей: фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва "Formidable", онлайн-вікторина з історії Києва, міський конкурс дитячого малюнка "Київ та кияни очима дітей" під гаслом "Київ – історія міста у символах".

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