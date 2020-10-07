День листоноші: Вгадай, з якого фільму цей поштар

З нагоди професійного дня листонош, ми підготували для тебе кілька кадрів з тематичних фільмів про поштарів. Спробуй вгадати – проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

7 жовтня у світі відзначають Міжнародний день листоноші. Люди цієї професії недооцінені та часом зовсім непомітні, проте про поштарів навіть є фільми. Цікаво, а ти зможеш їх вгадати? Спробуй свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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