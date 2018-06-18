Ідеальні гаджети для затятого холостяка

Окрім базового гардероба в справжнього холостяка має бути "база" гаджетів і аксесуарів. Звичайно ж, це не означає, що слід обкластися всілякими технологічними цяцьками. Ми розповімо вам, які пристрої мають бути в чоловіка, щоб полегшити життя.

Усі пристрої, які ми перерахуємо нижче, не обов'язкові до покупки. Втім, якщо хочете економити свій час – зверніть на них увагу.

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Смартфон

Смартфон / computercoachaustralia

Без цього маленького кишенькового помічника складно уявити своє життя. Смартфон не лише дозволить вам бути завжди на зв'язку, а й суттєво зекономить час. До прикладу, за наявності NFC ваш гаджет перетвориться на гаманець, що дозволить розраховуватися за товари та послуги за лічені секунди. Не потрібно носити з собою гаманець та запам'ятовувати ПІН-коди від усіх своїх карток. Наявність навігації дозволить не блукати чужим містом годинами в пошуках пункту призначення. Те ж стосується автомобільної навігації. А от робота з документами дозволить вам вносити правки навіть тоді, коли ви не маєте можливості сісти за комп'ютер.

Мультимедійний блок

Ноутбук

Ноутбук / Binki

Як би то не було, але наявність ноутбука теж важлива. До прикладу, він може знадобитися вам по роботі, у відрядженні або подорожі. Також ноутбук – чудова альтернатива для тих, хто відмовився від телевізора. Дивіться улюблені фільми, серіали та передачі на своєму лептопі, якщо телевізійний шлак уже давно набрид. Та й загалом, цей пристрій суттєво економить простір, якщо вам необхідний комп'ютер, але в ігри ви грати не збираєтесь.

Ігрова консоль

Ігрова консоль / newsyou

У вас була Dendy, SEGA, Sony Playstation? Тоді вам точно необхідна ігрова консоль! По-перше, вона дозволить зняти стрес після важкого робочого дня. По-друге, ця забавка ідеально підійде для посиденьок з друзями. По-третє, в комп'ютерні ігри залюбки грають представниці прекрасної половини людства, тому можна сміливо запрошувати до себе красуню на партію-другу "Контри".

Догляд за собою

Бритва

Електрична бритва / thetrendspotter

Хоч і побутує думка, що чоловік має бути ледь трішки красивішим за мавпу, ми рекомендуємо не доходити до такого стану. Бритва – той пристрій, який дозволить упорядковувати "шерсть" на своєму обличчі. Ідеальним буде варіант з різноманітними насадками, який дозволить прибрати зайву волосистість на інших зонах тіла. Втім, не захоплюйтесь цим заняттям, адже не всім дівчатам подобаються "немовлята з пузом".

Тример для носа

Тример для носа / Menz Fashion

Цей простенький пристрій дозволить позбутися волосся в носі, а також у вухах. Є й варіанти з насадками, які дозволять підстригати брови, щоб не нагадувати Брєжнєва. Звичайно ж, цей пункт не надважливий, але ідеальну бороду може зіпсувати "кущ", що стирчить з носа, тому подбайте й про нього.

Зубна щітка

Електрична зубна щітка / awebtoknow

Надзвичайно важливо піклуватися про здоров'я ротової порожнини. Найкраще з цим завданням впорається електрична зубна щітка, адже вона дозволить вичистити те, що ви ніколи не змогли б, якби використовували мануальну. А ще її можна під'єднувати до смартфона, щоб отримати максимум інформації про чищення. Крім того, спеціальний додаток може давати поради, які допоможуть покращити якість чистки ротової порожнини.

Праска

Праска / VideoBlocks

Жінки хочуть бачити поруч із собою доглянутого чоловіка, і не менше уваги вони звертають на те, у що він одягнений. Щоб не виглядати так, ніби з самого ранку вас "пожувала корова" - не полінуйтесь взяти до рук праску. Рекомендуємо моделі, які працюють на мінімальній температурі, а розгладжування відбувається завдяки потужному паровому удару. Це дозволить не спалити свою улюблену сорочку перед побаченням.

Щоб не бути голодним

Мультиварка

Мультиварка / AKS

Сексом не наїжся, та й борщем не... ну ви зрозуміли. Тому не варто забувати, що справжній холостяк має вміти самостійно готувати їсти, і мова не про посмажене до "чорної" скоринки яйце та канапку з рубленої лікарської ковбаси. Для того, щоб цей процес відбувався з меншою кількістю страждань – "заведіть собі" мультиварку. Цей пристрій дозволить мінімізувати час, проведений на кухні, а також отримати максимум користі від продуктів. У більшості випадків необхідно буде лише додати всі необхідні інгредієнти, обрати програму та натиснути кнопку "Старт". Решта справ за вашою кухонною помічницею.

Гриль

Гриль / Amazon

Окей! Гречку та рис ви уже вмієте варити, але м'яска теж хочеться. Щоб готувати смачні стейки без використання шаленої кількості олії, оберіть собі гриль. Цей кухонний девайс дозволить готувати ідеальні та смачні стейки, які сподобаються не лише вам, а й вашим друзям.

Кавова машина

Кавова машина / philips

Якщо ви хочете запросити панянку до себе на каву, то попереджаємо одразу: кавою по-польськи (залити мелену каву окропом) ви її не вразите. Якщо ви не потоваришували з туркою або гейзерною кавоваркою – пригляньтесь до кавової машини. Цей пристрій дозволить потішити красуню кавою, яка буде аж ніяк не гіршою за ту, що можна випити в кав'ярні.

Вкотре нагадуємо, що не всі ці пристрої необхідні, але їх наявність у вашому домі може суттєво зекономити ваш час і нерви. Насолоджуйтесь життям і отримуйте від нього максимум емоцій.

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