На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ідеальні гаджети для затятого холостяка
-
- 112
Окрім базового гардероба в справжнього холостяка має бути "база" гаджетів і аксесуарів. Звичайно ж, це не означає, що слід обкластися всілякими технологічними цяцьками. Ми розповімо вам, які пристрої мають бути в чоловіка, щоб полегшити життя.
Усі пристрої, які ми перерахуємо нижче, не обов'язкові до покупки. Втім, якщо хочете економити свій час – зверніть на них увагу.
Актуально: Пакуємо валізи: гаджети, які знадобляться вам у відпустці
Смартфон
Без цього маленького кишенькового помічника складно уявити своє життя. Смартфон не лише дозволить вам бути завжди на зв'язку, а й суттєво зекономить час. До прикладу, за наявності NFC ваш гаджет перетвориться на гаманець, що дозволить розраховуватися за товари та послуги за лічені секунди. Не потрібно носити з собою гаманець та запам'ятовувати ПІН-коди від усіх своїх карток. Наявність навігації дозволить не блукати чужим містом годинами в пошуках пункту призначення. Те ж стосується автомобільної навігації. А от робота з документами дозволить вам вносити правки навіть тоді, коли ви не маєте можливості сісти за комп'ютер.
Мультимедійний блок
Ноутбук
Як би то не було, але наявність ноутбука теж важлива. До прикладу, він може знадобитися вам по роботі, у відрядженні або подорожі. Також ноутбук – чудова альтернатива для тих, хто відмовився від телевізора. Дивіться улюблені фільми, серіали та передачі на своєму лептопі, якщо телевізійний шлак уже давно набрид. Та й загалом, цей пристрій суттєво економить простір, якщо вам необхідний комп'ютер, але в ігри ви грати не збираєтесь.
Ігрова консоль
У вас була Dendy, SEGA, Sony Playstation? Тоді вам точно необхідна ігрова консоль! По-перше, вона дозволить зняти стрес після важкого робочого дня. По-друге, ця забавка ідеально підійде для посиденьок з друзями. По-третє, в комп'ютерні ігри залюбки грають представниці прекрасної половини людства, тому можна сміливо запрошувати до себе красуню на партію-другу "Контри".
Догляд за собою
Бритва
Хоч і побутує думка, що чоловік має бути ледь трішки красивішим за мавпу, ми рекомендуємо не доходити до такого стану. Бритва – той пристрій, який дозволить упорядковувати "шерсть" на своєму обличчі. Ідеальним буде варіант з різноманітними насадками, який дозволить прибрати зайву волосистість на інших зонах тіла. Втім, не захоплюйтесь цим заняттям, адже не всім дівчатам подобаються "немовлята з пузом".
Тример для носа
Цей простенький пристрій дозволить позбутися волосся в носі, а також у вухах. Є й варіанти з насадками, які дозволять підстригати брови, щоб не нагадувати Брєжнєва. Звичайно ж, цей пункт не надважливий, але ідеальну бороду може зіпсувати "кущ", що стирчить з носа, тому подбайте й про нього.
Зубна щітка
Надзвичайно важливо піклуватися про здоров'я ротової порожнини. Найкраще з цим завданням впорається електрична зубна щітка, адже вона дозволить вичистити те, що ви ніколи не змогли б, якби використовували мануальну. А ще її можна під'єднувати до смартфона, щоб отримати максимум інформації про чищення. Крім того, спеціальний додаток може давати поради, які допоможуть покращити якість чистки ротової порожнини.
Праска
Жінки хочуть бачити поруч із собою доглянутого чоловіка, і не менше уваги вони звертають на те, у що він одягнений. Щоб не виглядати так, ніби з самого ранку вас "пожувала корова" - не полінуйтесь взяти до рук праску. Рекомендуємо моделі, які працюють на мінімальній температурі, а розгладжування відбувається завдяки потужному паровому удару. Це дозволить не спалити свою улюблену сорочку перед побаченням.
Щоб не бути голодним
Мультиварка
Сексом не наїжся, та й борщем не... ну ви зрозуміли. Тому не варто забувати, що справжній холостяк має вміти самостійно готувати їсти, і мова не про посмажене до "чорної" скоринки яйце та канапку з рубленої лікарської ковбаси. Для того, щоб цей процес відбувався з меншою кількістю страждань – "заведіть собі" мультиварку. Цей пристрій дозволить мінімізувати час, проведений на кухні, а також отримати максимум користі від продуктів. У більшості випадків необхідно буде лише додати всі необхідні інгредієнти, обрати програму та натиснути кнопку "Старт". Решта справ за вашою кухонною помічницею.
Гриль
Окей! Гречку та рис ви уже вмієте варити, але м'яска теж хочеться. Щоб готувати смачні стейки без використання шаленої кількості олії, оберіть собі гриль. Цей кухонний девайс дозволить готувати ідеальні та смачні стейки, які сподобаються не лише вам, а й вашим друзям.
Кавова машина
Якщо ви хочете запросити панянку до себе на каву, то попереджаємо одразу: кавою по-польськи (залити мелену каву окропом) ви її не вразите. Якщо ви не потоваришували з туркою або гейзерною кавоваркою – пригляньтесь до кавової машини. Цей пристрій дозволить потішити красуню кавою, яка буде аж ніяк не гіршою за ту, що можна випити в кав'ярні.
Вкотре нагадуємо, що не всі ці пристрої необхідні, але їх наявність у вашому домі може суттєво зекономити ваш час і нерви. Насолоджуйтесь життям і отримуйте від нього максимум емоцій.
Читайте також: MustHave: додатки, які мають бути на вашому смартфоні
-
12:54У Китаї розсекретили специфікації і ціни нових смартфонів Meizu
-
12:41Синоптик розповіла, яку погоду очікувати до кінця тижня
-
12:26Київський метрополітен назвав найпопулярніші способи оплати за проїзд в підземці
-
12:15Боса Осадча поділилась кумедним фото з мітлою
-
12:00Ідеальні гаджети для затятого холостяка
-
Жива середа на Радіо МАКСИМУМ: дивіться відео live-концерту Сергія Бабкіна
-
11:53Марсохід Curiosity показав селфі на тлі бурі
-
11:43Ось чому не варто відмовлятись від зеленого чаю
-
11:29Меган Маркл з'явилася в ефектному образі на весіллі племінниці принцеси Діани
-
11:17Коти під котячою м'ятою: кумедні фото
-
10:58У Херсонську область прилетіли рожеві фламінго
-
10:44Електрокар Tesla спалахнув під час руху в Каліфорнії: відеофакт
-
10:35Біля Британії знайшли затонулий корабель зі скарбами
-
10:20Мандрівник-фотограф показав свою подорож до Куби
-
Настя Каменських присвятила пісню Укравтодору: кумедне відео
-
09:55Суперсімейка-2 встановила рекорд світових зборів серед мультфільмів
-
09:42Емілі Ратажковскі показала архівні фото з татусем
-
09:27В Одеській області пронісся смерч: відеофакт
-
09:19Меланія Трамп розкритикувала політику Білого дому
-
08:57Кім Кардашян може балотуватися на пост президента США
-
08:44Ці ранкові звички призводять до набору ваги
-
08:33У Китаї вперше потрапив на відео "чарівний кролик"
-
08:20Рятувальники попередили українців про небезпеку
-
07:56Допитливе ведмежа стало "жертвою" конуса: кумедні фото
-
07:35Знайдено таємничу бібліотеку у Місті мертвих
-
12:00Ідеальні гаджети для затятого холостяка
-
08:20Рятувальники попередили українців про небезпеку
- 17 червня
-
21:25Секрети щасливої та здорової сім'ї
-
18:00Дівчина тижня: plus-size модель Еріка Лорен, яку називають двійником Меган Маркл
-
16:25Поради, які допоможуть уникнути похмілля зранку
-
12:00Даша Астаф'єва послала своїх хейтерів, а Дуа Ліпа вразила відвертим сценічним вбранням
-
08:55Уляна Супрун розповіла, що найкраще пити в спеку
- 16 червня
-
18:09Аргентина – Ісландія: відео голів та огляд матчу ЧС 2018
-
13:42Названо простий спосіб дізнатися, чи насправді ви зголодніли
-
11:47Як українські військові тренуються на масштабних навчаннях: фотофакт
-
09:15Плейлист популярної музики для хорошого ранку
- 15 червня
-
23:24Португалія – Іспанія: відео голів та огляд матчу ЧС 2018
-
20:52Цей предмет на вашій кухні може стати причиною харчового отруєння
-
17:57Уругвай – Єгипет: відео гола та огляд матчу ЧС 2018
-
14:21Енциклопедія їжі: як смачно приготувати домашню лазанью
-
11:58Вишня чи черешня: дієтолог сказала, який фрукт корисніший
-
10:50Португалія – Іспанія: коли і де дивитися матч ЧС 2018 з футболу
-
07:33Названо найпопулярніші в світі герої мемів
- 14 червня
-
22:15Як правильно передавати за проїзд у громадському транспорті: кумедна інструкція
-
17:26Календар ЧС 2018: розклад матчів чемпіонату світу в Росії
-
15:305 книг про те, хто робить історію
-
11:18В небо жене: слухайте нову пісню від гурту Океан Ельзи
-
10:15Всесвітній день донора крові: кому не можна здавати кров
-
08:54У ДСНС оголосили попередження для українців
- 13 червня
-
22:22Шість несподіваних фактів про вуглеводи