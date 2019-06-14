День донора крові: хто може бути донором і як підготуватись

14 червня відзначається Світовий день донора крові, у рамках якого всі охочі можуть долучитись до порятунку життя. Як підготуватись до здачі крові та чи можна вам стати донором – читайте далі.

У МОЗ продовжують ділитись корисною та важливою інформацією про здоров'я та медреформу на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медики нагадали про дуже важливу дату, а саме тиждень благодійної здачі крові до Світового дня донора крові, який відзначають 14 червня.

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"Кожен здоровий повнолітній українець, який важить понад 50 кг, може стати донором крові чи плазми і цим врятувати три життя. Важливо, щоб не було протипоказань, а загальний стан здоров'я перевірять медики перед здачею крові", – пояснюють фахівці, які також створили просту інфографіку для чоловіків і жінок, що дозволяють перевірити, чи можете ви стати донором.

Чи можеш ти бути донором:

Як підготуватися до здачі крові:

За три дні до здачі крові краще відмовитись від аспірину, анальгетиків та медикаментів, які їх містять.

За 48 годин до здачі краще утриматись від вживання алкоголю.

Не приходьте на донацію, якщо почуваєтесь погано, приміром, болить голова, є слабкість, запаморочення чи озноб.

Перед донацією добре виспіться та не забудьте про легкий сніданок, наприклад, солодкий чай, каша на воді та дієтичне печиво.

Напередодні здачі та у сам день краще відмовитись від смаженої, молочної та жирної їжі.

За 2 години до здачі крові краще не курити.

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