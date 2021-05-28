Делегація Мальти на Євробаченні 2021 підвищувала шанси учасниці за допомогою ставок

Фінал Євробачення 2021 минув, але це не заважає нам продовжувати активно обговорювати пісенний конкурс. На днях стало відомо, що представники Мальти намагалися усіма силами підвищити шанси своєї учасниці на перемогу. Розповідаємо, як вони це робили та що їм загрожує.

Видання Times of Malta пише, що глава місцевого МВС Кармело Абела доручив перевірити витрати делегації країни на "Євробаченні-2021". Виявилося, що частину бюджету команда витратила на розміщення ставок на 18-річну представницю Мальти Дестіні Чукуньєре, щоб букмекери звернули на неї увагу.

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Джерела видання повідомили, що Мальта виділила 650 тисяч євро з національного бюджету на просування співачки:

350 тисяч дісталися Управлінню з туризму;

300 тисяч – Громадській службі телемовлення.

Частину цих грошей делегація витратила на ставки. Команда також купила рекламу у блогерів – вони піарили Дестіні у соцмережах.

Попри зусилля, доля виявилася неприхильною до Дестіні: виконавиця треку Je Me Casse лідирувала у букмекерів на перших порах, але вони все-таки віддали перевагу італійцям Måneskin (які й виграли конкурс). Натомість представниця Мальти посіла сьоме місце.

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