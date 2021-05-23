На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"Холодний душ": Притула прокоментував результати Євробачення 2021
-
- 498
Український шоумен Сергій Притула поділився своїми враженнями від фіналу Євробачення 2021, на якому гурт GO_A взяв 5 місце.
Український ведучий трансляції Євробачення Сергій Притула поділився думками щодо результатів фіналу Євробачення 2021 у Роттердамі, передає Радіо Maximum. Спершу він звернув увагу на те, як почався шлях на пісенному конкурсі гурту GO_A, який гідно представив Україну.
Дізнавайся всі новини про Євробачення тут
"Історія потрапляння гурту у відбір заслуговує окремої уваги. Позаяк, це той випадок, коли спрацювала "чуйка" продюсерів СТБ, які "перелопатили" гігабайти треків молодих і не дуже медійних українських команд у пошуку "родзинок". І коли музичний продюсер нацвідбору Руслан Квінта набрав Go_A і запропонував їм долучитись до відбору, то в слухавку почув щось на кшталт: "а ви точно нам телефонуєте? Ми ж, типу, неформат і по тєлєку нас не показують", – поділився Притула.
Далі ж було чимало критики від самих українців, які далеко не одразу оцінили і пісню "Соловей", з якою не вдалось виступити через пандемію, і навіть зовнішність фронтвумен Катерини, і виконання саме українською. Однак нова пісня "Шум" виявилась ще потужнішою, на думку шоумена.
"Тому, вчора під час трансляції, коли наші отримали від глядачів 267 балів і застрибнули в топ турнірної таблиці, я запитував: "де ви, хейтери?". Це був дуже гідний виступ. І 5 місце – це, безумовно, успіх! Чи могли ми вчора виграти? Не факт. Чи могли бути ще вище у турнірній таблиці? Так!", – зазначив ведучий.
Він додав, що судді різних країн влаштували "холодний душ" Україні, оскільки оцінили вище ті країни, чиї пісні навряд чи згадає пересічний глядач конкурсу.
"Пінг-понг 12-ма балами, які влаштували між собою Молдова та Болгарія, залишив неприємний післясмак. Це не fair play, друзі. Можливо це якось пов'язано з одним російським продюсером болгарського походження, який готував Молдову до конкурсу? Не знаю, не знаю. Слава Богу, глядачі, зазвичай, не є учасниками підкилимних ігор, а голосують серцем. І наш "Шум" відгукнувся у серцях глядачів УСІХ без винятку країн. Всі 38 країн дали нам бали від глядачів! 267 балів і друге місце. Більше взяли тільки італійці", – продовжив Сергій Притула.
Він також привітав гурт GO_A з успішним виступом та крутою українською піснею та подякував Литві за високі бали. Тим часом коментатори звернули увагу і на оцінки від українського журі, до якого увійшли Олександр Пономарьов, Alyona Alyona, Іларія, Ігор Кондратюк та ALLOISE. Користувачів обурила відсутність балів для Литви, яка оцінила Україну максимально високо.
Нагадаємо, що журі від України проголосувало так:
- Італія – 12 балів
- Франція – 10 балів
- Швейцарія – 8 балів
- Ізраїль – 7 балів
- Бельгія – 6 балів
- Мальта – 5 балів
- Ісландія – 4 бали
- Азербайджан – 3 бали
- Португалія – 2 бали
- Норвегія – 1 бал
Читайте також: Переможців Євробачення 2021 запідозрили у вживанні наркотиків (відео)
-
15:51Єдиний номер, від якого біжать мурашки: реакція мережі на виступ Go_A у фіналі Євробачення
-
15:25Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:50Всю суть котів показали в одному відео
-
14:22Футболіст збірної України похизувався ексклюзивними чемпіонськими бутсами
-
13:56"Холодний душ": Притула прокоментував результати Євробачення 2021
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:20Модель Келлі Гейл захопила ідеальним відео на світанку
-
12:55Як покращити здоров'я: безплатний і простий спосіб
-
12:22Переможців Євробачення 2021 запідозрили у вживанні наркотиків (відео)
-
11:50Погода в Україні 23 травня: у яких областях очікуються дощі
-
11:25Maneskin – Zitti E Buoni: текст і переклад пісні Італії, яка виграла Євробачення 2021
-
10:51Як навчитися прощати образи: кілька простих порад
-
10:22Чому танцювати корисно для здоров'я
-
09:56Яке місце Україна посіла на Євробаченні 2021: результати голосування за GO_A
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 травня
-
08:47На Apple Watch тепер можна буде слухати музику зі Spotify офлайн
-
08:18Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі
-
01:48Переможець Євробачення 2021: стало відомо, хто переміг у фіналі
- 22 травня
-
21:56Каліфорнійський стартап представив футуристичний фургон Canoo Lifestyle
-
21:27Євробачення 2021 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
-
21:1523 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Інженери створили робота-бармена, який може приготувати будь-який коктейль: відео
-
20:18Французький вуличний художник створив оптичну ілюзію з Ейфелевою вежею
-
19:48Букмекери назвали фаворитів фіналу Євробачення 2021: яке місце посідає GO_A
-
15:51Єдиний номер, від якого біжать мурашки: реакція мережі на виступ Go_A у фіналі Євробачення
-
12:22Переможців Євробачення 2021 запідозрили у вживанні наркотиків (відео)
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 травня
-
08:18Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі
-
01:48Переможець Євробачення 2021: стало відомо, хто переміг у фіналі
- 22 травня
-
21:27Євробачення 2021 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
-
19:48Букмекери назвали фаворитів фіналу Євробачення 2021: яке місце посідає GO_A
-
16:48Як проголосувати за GO_A у фіналі Євробачення 2021 за кордоном: інструкція
-
15:15Відео дня: президент Франції під українське "Будьмо!" відсвяткував послаблення карантину
-
12:18Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
-
09:42Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня
-
08:13Як сформувати здорові харчові звички: 7 простих і дієвих порад
-
00:10Анна Богдан – переможниця Холостяк 11: біографія і найкращі фото
- 21 травня
-
19:505 фраз, які можуть зруйнувати навіть найміцнішу дружбу
-
17:12ТОП 10 смартфонів, які найкраще продавалися на початку 2021 року
-
14:12Парковка на 1-ій передачі та спуск на гальмах: 5 шкідливих звичок, які є у кожного водія
-
11:15ТЕСТ на Міжнародний день чаю: перевір, що ти знаєш про чай
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 травня
-
07:49Представники цих трьох знаків Зодіаку надзвичайно злопам'ятні
- 20 травня
-
21:35ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
18:33Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт
-
14:45Від Еліни Світоліної до Брітні Спірс: яскраві фото зірок у вишиванках
-
12:10День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня
-
07:185 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом