"Холодний душ": Притула прокоментував результати Євробачення 2021

Український шоумен Сергій Притула поділився своїми враженнями від фіналу Євробачення 2021, на якому гурт GO_A взяв 5 місце.

Український ведучий трансляції Євробачення Сергій Притула поділився думками щодо результатів фіналу Євробачення 2021 у Роттердамі, передає Радіо Maximum. Спершу він звернув увагу на те, як почався шлях на пісенному конкурсі гурту GO_A, який гідно представив Україну.

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"Історія потрапляння гурту у відбір заслуговує окремої уваги. Позаяк, це той випадок, коли спрацювала "чуйка" продюсерів СТБ, які "перелопатили" гігабайти треків молодих і не дуже медійних українських команд у пошуку "родзинок". І коли музичний продюсер нацвідбору Руслан Квінта набрав Go_A і запропонував їм долучитись до відбору, то в слухавку почув щось на кшталт: "а ви точно нам телефонуєте? Ми ж, типу, неформат і по тєлєку нас не показують", – поділився Притула.

Далі ж було чимало критики від самих українців, які далеко не одразу оцінили і пісню "Соловей", з якою не вдалось виступити через пандемію, і навіть зовнішність фронтвумен Катерини, і виконання саме українською. Однак нова пісня "Шум" виявилась ще потужнішою, на думку шоумена.

"Тому, вчора під час трансляції, коли наші отримали від глядачів 267 балів і застрибнули в топ турнірної таблиці, я запитував: "де ви, хейтери?". Це був дуже гідний виступ. І 5 місце – це, безумовно, успіх! Чи могли ми вчора виграти? Не факт. Чи могли бути ще вище у турнірній таблиці? Так!", – зазначив ведучий.

Він додав, що судді різних країн влаштували "холодний душ" Україні, оскільки оцінили вище ті країни, чиї пісні навряд чи згадає пересічний глядач конкурсу.

"Пінг-понг 12-ма балами, які влаштували між собою Молдова та Болгарія, залишив неприємний післясмак. Це не fair play, друзі. Можливо це якось пов'язано з одним російським продюсером болгарського походження, який готував Молдову до конкурсу? Не знаю, не знаю. Слава Богу, глядачі, зазвичай, не є учасниками підкилимних ігор, а голосують серцем. І наш "Шум" відгукнувся у серцях глядачів УСІХ без винятку країн. Всі 38 країн дали нам бали від глядачів! 267 балів і друге місце. Більше взяли тільки італійці", – продовжив Сергій Притула.

Він також привітав гурт GO_A з успішним виступом та крутою українською піснею та подякував Литві за високі бали. Тим часом коментатори звернули увагу і на оцінки від українського журі, до якого увійшли Олександр Пономарьов, Alyona Alyona, Іларія, Ігор Кондратюк та ALLOISE. Користувачів обурила відсутність балів для Литви, яка оцінила Україну максимально високо.

Нагадаємо, що журі від України проголосувало так:

Італія – 12 балів

Франція – 10 балів

Швейцарія – 8 балів

Ізраїль – 7 балів

Бельгія – 6 балів

Мальта – 5 балів

Ісландія – 4 бали

Азербайджан – 3 бали

Португалія – 2 бали

Норвегія – 1 бал

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