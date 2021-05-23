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Переможець Євробачення 2021: стало відомо, хто переміг у фіналі

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Хто переміг у Євробаченні 2021 - фото 1
Хто переміг у Євробаченні 2021

У фіналі Євробачення 2021, який пройшов 22 травня, переміг представник Італії – Måneskin . Дивіться відео переможного виступу!

Фінал Євробачення 2021 у Роттердамі завершився феєричною перемогою італійського гурту Måneskin, зібравши балів 524 бали! Саме пісня та неймовірний виступ дозволили обійти 25 країн та здобути перше місце

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Måneskin – Zitti e buoni, дивіться виступ переможців Євробачення 2021:

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