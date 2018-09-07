Дедпул погрожував ведмедику Паддінгтону: користувачі мережі обурені

Актор Райан Рейнольдс, котрий зіграв супергероя Дедпула в однойменному блокбастері, часто пише кумедні пости в соцмережах.

Під його роздачу потрапляли навіть близькі та рідні актора – дружина Блейк Лайвлі, брат Джефф та навіть його донечка.

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Цього разу Райан, здається, зайшов занадто далеко – кинув виклик улюбленцю дітлахів – ведмежаті Паддінгтону.

Причиною послужило оголошення номінантів премії People's Choice Awards. Рейнольдсу захотілося, щоб "Дедпул 2" потрапив до категорії "Найкращий сімейний фільм" і позмагався за приз з "Піддінгтоном".

"Паддінгтон, будь напоготові, чорт забирай", – написай Рейнольдс у Twitter.

So honored by all the @peopleschoice noms. Hope you vote for Deadpool 2 and feel free to write us in for best Family Film. Because watch your fucking back, Paddington. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 5 вересня 2018 р.

Актор Х'ю Бонневілль, котрий зіграв у "Паддінгтоні" батька сімейства, порадив Райану слідкувати за своїм язиком:

На підтримку ведмежати виступили й інші користувачі мережі. Шанувальники "Паддінгтона" вимагають від Рейнольдса поваги до ведмедя та просять дати йому спокій.

hahaha leave Paddington alone! — Pilar Prada (@smokycoral) 5 вересня 2018 р.

This tweet was going so well until the last sentence. Don’t be disrespecting the Bear, Reynolds. — SG (@sharonGOONer) 5 вересня 2018 р.

He thinks he’s being cute and funny. But he shouldn’t mess with Paddington like that. — CarpenterSound (@carpentrsound41) 5 вересня 2018 р.

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