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Дедпул погрожував ведмедику Паддінгтону: користувачі мережі обурені

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Паддінгтон не догодив Дедпулу - фото 1
Паддінгтон не догодив Дедпулу / NDTV Gadgets

Актор Райан Рейнольдс, котрий зіграв супергероя Дедпула в однойменному блокбастері, часто пише кумедні пости в соцмережах.

Під його роздачу потрапляли навіть близькі та рідні актора – дружина Блейк Лайвлі, брат Джефф та навіть його донечка.

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Цього разу Райан, здається, зайшов занадто далеко – кинув виклик улюбленцю дітлахів – ведмежаті Паддінгтону.

Причиною послужило оголошення номінантів премії People's Choice Awards. Рейнольдсу захотілося, щоб "Дедпул 2" потрапив до категорії "Найкращий сімейний фільм" і позмагався за приз з "Піддінгтоном".

"Паддінгтон, будь напоготові, чорт забирай", – написай Рейнольдс у Twitter.

Актор Х'ю Бонневілль, котрий зіграв у "Паддінгтоні" батька сімейства, порадив Райану слідкувати за своїм язиком:

На підтримку ведмежати виступили й інші користувачі мережі. Шанувальники "Паддінгтона" вимагають від Рейнольдса поваги до ведмедя та просять дати йому спокій.

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Джерело: comicbook
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