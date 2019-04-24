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Динамо – Шахтар: рахунок і огляд матчу 24 квітня 2019

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Динамо – Шахтар - фото 1
Динамо – Шахтар

Матч Динамо – Шахтар відбувся на НСК "Олімпійський". Українське Класичне традиційно відзначилося напруженим протистоянням запеклих суперників. Дізнайтеся рахунок поєдинку, а також дивіться огляд матчу!

У матчі 25 туру Української Прем'єр-Ліги київське Динамо приймало донецький Шахтар. При цьому підопічні Хацкевича, які наразі відстають від "гірників" на 7 очок, спробували зберегти інтригу в боротьбі за золото чемпіонату. До вашої уваги огляд поєдинку 24 квітня!

Тут більше: Онлайн трансляція поєдинку ДИНАМО – ШАХТАР

Початок зустрічі минув, на диво, спокійно. Запеклі суперники обійшлися без фолів та з'ясовувань стосунків. Пристрасті на полі почали розпалюватися вже наприкінці першого тайму. Тим не менше, загострення не завершилося результативним ударом жодної з команд.

Другий тайм також не став результативним для жодної з команд. Наприкінці першого тайму "гірникам" випала нагода вдарити 11-метровий, але гол забити так і не вдалося. Бойко вгадав траєкторію удару, врятувавши ворота своєї команди.

Матч закінчився з рахунком 0:0.

Відеоогляд матчу Динамо – Шахтар:

Дивіться також: Відео серії пенальті у матчі Шахтар – Динамо побило рекорд в YouTube

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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