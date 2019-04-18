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Як красуня-дружина надихає лідера Шахтаря на перемоги: гарячі фото

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Чудова блондинка народилася і виросла в Запоріжжі - фото 1
Чудова блондинка народилася і виросла в Запоріжжі / instagram

У Сергія Кривцова, футболіста донецького Шахтаря, дружина, яка допомагає йому правильно налаштовуватися на переможні матчі. Як саме? Дивися нижче.

Захисник донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов вже більше шести років живе в офіційному шлюбі з чарівною красунею на ім'я Юлія.

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Чудова блондинка, як і її зірковий чоловік, народилася і виросла в Запоріжжі. У цьому ж місті доля звела молодих людей, які зійшлися в щасливому шлюбі. Трохи більше року тому Юлія подарувала Сергію вже третю дитину, дівчинку Єсенію. До того в родині Кривцових з'явилися син Андрій і донька Аліса.

Юлія Кривцова взяла участь у яскравій фотосесії і порадувала любителів футболу своїм зовнішніми виглядом:

Як красуня-дружина надихає лідера Шахтаря на перемоги: гарячі фото - фото 322331

Як красуня-дружина надихає лідера Шахтаря на перемоги: гарячі фото - фото 322332

Як красуня-дружина надихає лідера Шахтаря на перемоги: гарячі фото - фото 322333

Як красуня-дружина надихає лідера Шахтаря на перемоги: гарячі фото - фото 322334

Як красуня-дружина надихає лідера Шахтаря на перемоги: гарячі фото - фото 322335

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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